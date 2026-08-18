El alcalde de Guía (Gran Canaria) aclara que dio la espalda a la Virgen por estar en contra de la traca de voladores

Archivo - El alcalde de Guía (Gran Canaria), Alfredo Gonçalves - CEDIDO POR AYUNTAMIENTO DE GUÍA - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Santa María de Guía (Gran Canaria), el socialista Alfredo Gonçalves, ha aclarado que su gesto del pasado domingo, 16 de agosto, de dar la espalda durante el acto la llegada de la Virgen a la Iglesia Matriz fue por estar en contra de la decisión eclesial de mantener la tradicional traca de voladores pese a la reclamación del Ayuntamiento para que no se produjera.

Así lo ha indicado el primer edil en un comunicado en el que ha hecho especial hincapié en que "en ningún momento" su gesto iba dirigido hacia la Patrona de Guía.

"Siento un profundo respeto por nuestra Virgen y por todo lo que representa, a pesar de no ser creyente", ha señalado para añadir que no entendió la falta de apoyo "cuando lo único que pretendemos es anteponer el bienestar de las personas, especialmente de las más vulnerables".

Gonçalves apuntó que como alternativa a la pirotecnia sonora, el Ayuntamiento apostó por un espectáculo de video mapping. "Una propuesta que fue muy bien acogida por la ciudadanía, no sólo por su espectacularidad, sino por la sensibilidad mostrada hacia las personas y los animales que sufren especialmente con este tipo de estruendos", indicó.

Al respecto, el primer edil defiende que las tradiciones deben evolucionar y adaptarse cuando determinadas prácticas generan consecuencias negativas para una parte de la población.

"Considero --continuó-- que la llegada de la Virgen no exige una traca de voladores si esta causa sufrimiento a personas y animales, pero está claro que cada cual obra según su conciencia".