Alcalde de La Laguna acusa a Lope Afonso (PP) de "boicotear" el futuro pabellón y mantiene que hay suelo a "cero euros"

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Luis Yeray Gutiérrez (PSOE) critica que el Cabildo vaya a comprar suelo y garantiza la titularidad de los terrenos en Las Mantecas

LA LAGUNA (TENERIFE), 21 (EUROPA PRESS)

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez (PSOE), ha acusado este lunes al vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso (PP), de intentar "boicotear" la construcción de un futuro pabellón municipal en la zona de Las Mantecas dado que hay suelo disponible, de titularidad del consistorio y a "cero euros".

"No le tengo que hacer la campaña absolutamente a nadie ni a nada", ha indicado en una rueda de prensa para presentar el acuerdo de patrocinio del La Laguna Tenerife en la que ha criticado que el Cabildo esté buscando suelo para comprar.

Ha apuntado que "no quiere pensar mal" y cree que hay "error" y un "mensaje distorsionado" al plantear desde el Cabildo que el suelo en cuestión no es municipal sino propiedad de la Universidad de La Laguna ya que concretamente se trata de dos parcelas, una de 47.000 metros cuadrados que es titularidad municipal íntegramente y otra de 45.000 metros cuadrados que era de la ULL y se adquirió por el Ayuntamiento, vía expropiación, hace dos años.

"Nada tiene que ver el suelo que con el que está por arriba pegado a la Facultad de Bellas Artes", ha indicado.

Gutiérrez ha defendido que el municipio necesita un nuevo pabellón porque el Santiago Martín no permite el crecimiento del club de baloncesto y además hay otros tres equipos de voleibol que juegan competición nacional.

Ha apuntado que el proyecto de La Laguna "no va contra de absolutamente nadie a nivel insular" y precisado, no obstante, que el Ayuntamiento no puede acometer el complejo en solitario, entre otras cosas porque hacen falta diversos informes sectoriales que dependen de otras administraciones.

"La Laguna es una ciudad cosmopolita en constante evolución y necesitamos ampliar nuestras metas, no podemos ser cortoplacistas, no podemos mirar a siete meses de unas elecciones cómo intentar meterle el dedo en el ojo a nuestro contrincante o adversario político", ha destacado, situando las críticas del vicepresidente insular en el plano del "desconocimiento" o la "maldad".

Ha insistido en que la construcción de un nuevo pabellón es una "necesidad imperiosa" en el ámbito deportivo pero también en el social ya que los vecinos tienen "derecho al descanso" y el complejo serviría para albergar grandes eventos y conciertos.

LA ISLA NO ES SOLO SANTA CRUZ DE TENERIFE

Además, se ha preguntado si "la isla de Tenerife termina y empieza en Santa Cruz de Tenerife" y si el resto de los municipios no tienen derecho a proyectar un desarrollo que sea "beneficioso" para su crecimiento.

"No tenemos nada en contra de lo que se quiera proyectar para el ámbito deportivo fuera del municipio, todo lo contrario, ojalá el mismo esfuerzo que tienen algunos representantes del Cabildo Insular de Tenerife fuese totalmente equitativo en el resto de la isla, porque ya algunos nos empezamos a cansar de que solamente se pueda trabajar y desarrollar o crear infraestructura necesaria en modalidad deportiva en Santa Cruz", ha destacado.

Así, ha avanzado que el Ayuntamiento "no va a cesar" en su empeño por construir el pabellón y pide "altura de miras" a dirigentes de otras administraciones dado que también serviría para otros equipos o acoger eventos.

El presidente de La Laguna Tenerife, Aniano Cabrera, ha comentado que es "importante" tener un nuevo pabellón "y si es en La Laguna, mejor" y lo que espera es que "todas las partes" implicadas se puedan sentar para llegar al mejor acuerdo posible.

"De momento, la realidad es que estamos muy felices en el Santiago Martín, que es La Laguna", ha apostillado.