Alcanzado un preacuerdo para poner fin a la huelga de trabajadores del Tranvía, iniciada hace casi dos años

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La empresa pública Metrotenerife ha informado este jueves de un "avance decisivo" respecto a la huelga que sus trabajadores iniciaron hace casi dos años, habiéndose así alcanzado un "preacuerdo" para su levantamiento.

Así lo informa la empresa pública en una nota, en donde detalla que el preacuerdo se fundamenta en "hitos" de seguridad, algunos ya "consolidados" y otros con "mejoras" en las condiciones laborales de la plantilla.

Entre las claves que han marcado este periodo de negociaciones, puntualizan, está la retirada de la arena de sílice, que progresivamente ha sido realizado durante el conflicto en favor de un entorno de trabajo saludable.

Asimismo, según detalla la empresa pública, desde junio de 2025, la flota de 26 tranvías opera exclusivamente con silicato de calcio, material validado por Alstom, fabricante de los vehículos.

Además, agregan, se ha llevado a cabo una limpieza "exhaustiva" de todas las instalaciones, depósitos y zonas de vía, un trabajo auditado por la empresa especializada Inspección y Seguridad de Riesgos (ISR), cuyo informe final certificó la correcta descontaminación de todas las áreas.

Por otra parte, en el ámbito de las condiciones laborales, destaca la empresa pública la hoja de ruta hacia una "administración del siglo XXI". Así, aseguran, otras reivindicaciones y puntos se abordarán en el marco de la negociación del convenio colectivo que empresa y representación sindical iniciarán próximamente.

Este preacuerdo deberá ser ratificado por los trabajadores en asamblea, el próximo miércoles 28 de enero.