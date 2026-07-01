El alquiler en Canarias cierra el trimestre con una subida interanual del 4,7%, según Idealista

Archivo - El alquiler en España cierra el trimestre con una subida interanual del 4,2% y marca máximos, según Idealista. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA/MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El precio del alquiler de viviendas en Canarias ha cerrado el segundo trimestre con un alza del 4,7%, con lo que arrendar una vivienda en España tiene un coste de 15,9 euros por metro cuadrado, según un informe publicado por Idealista este miércoles.

Por provincias, Las Palmas tuvo en junio un incremento interanual del 5,2%, hasta los 16,1 euros por metro cuadrado; mientras que en Santa Cruz de Tenerife el incremento fue del 4,4%, hasta 15,6 euros por metro cuadrado.

En el conjunto de España, el precio registró una subida del 4,2%, hasta 15,3 euros por metro cuadrado, "récord histórico" en el precio del alquiler.

Para el portavoz de Idealista, Francisco Iñareta, los datos del segundo trimestre de 2026 han confirmado que en aquellos mercados con los precios "topados", los precios "bajan". "En aquellos otros que no han sido intervenidos, las subidas de precio se están moderando trimestre a trimestre", ha señalado.

Con respecto al análisis por capitales, la mayoría tienen precios del alquiler más elevados que en junio de 2025, excepto Tarragona (-5,2%), Barcelona (-3,9%), Girona (-2,1%) y San Sebastián (-1,9%).

Por su parte, Toledo ha sido la capital en la que más ha crecido el alquiler en un año, alcanzando un 13,6%.

Entre los grandes mercados las mayores subidas se han producido en Alicante (9,1%), Madrid (7,6%), Valencia (7,2%), Sevilla (6,7%) y Málaga (5,6%). Además, la capital española se ha posicionado como la ciudad más cara para alquilar una vivienda, con 23,7 euros el metro cuadrado.

En cuanto a las provincias, Idealista ha mostrado que la mayoría han registrado precios del alquiler más elevados que hace un año, aunque Barcelona (-7,6%), Guipúzcoa (-3,5%), Cantabria (-2,6%), Ourense (-0,5%) y Baleares (-0,1%) han reducido sus precios.

Asimismo, el mayor incremento se ha registrado en Jaén, donde los precios ascendieron un 12,9%. También han sido relevantes las subidas registradas en Lleida (12%), Toledo (12%), Zaragoza (11,1%) y Albacete (10,9%).

Finalmente, con respecto a las comunidades autónomas, también se ha incrementado el precio en la mayoría durante los últimos doce meses, aunque Cataluña (-8,2%), Cantabria (-2,6%) y Baleares (-0,1%) registraron descensos.