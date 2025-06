Álvarez (UGT) afirma que todos están "un poco en shock" por Cerdán pero entiende que "quien la hace la tiene que pagar"

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha afirmado que todo el mundo está en "un poco en shock" por la dimisión del hasta ahora secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, tras el informe de la UCO que le relaciona con mordidas por la adjudicación de obras públicas aunque ha entendido que "quien la hace la tiene que pagar".

Así lo ha asegurado este jueves durante unas declaraciones a los medios de comunicación en las que esperó que estos casos de corrupción no conlleve una pérdida de las negociaciones entre sindicatos y Gobierno en materias como la reducción de la jornada laboral. "Yo espero que no. De hecho, no tendría ningún sentido", apuntó.

"Es verdad que estamos todos un poco en 'shock' por lo que ha pasado y creo que, en todo caso, hay que esperar", observó para incidir en que "quien la hace la tiene que pagar" y que la Justicia tiene que ser igual para todos.

Álvarez expuso que cuando hay unas evidencias como las que se han visto, lo que hace falta es, por una parte, la presunción de inocencia y, por otra, ir hasta el fondo y que quien tenga responsabilidades se enfrente a la ley "como todo el mundo".