Ámate lleva al Parlamento canario los retos y la realidad de pacientes con cáncer de mama - PARLAMENTO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento canario ha acogido este viernes la celebración de las IX Jornadas sobre el cáncer de mama, organizadas por la Asociación de Cáncer de Mama de Tenerife (ÁMATE). Tituladas 'La vida después del cáncer', han sido unas jornadas dedicadas a poner sobre la mesa la realidad de la enfermedad en la actualidad.

El acto, acogido en la Sala de Europa, lo presidió la Secretaria Segunda de la Mesa del Parlamento, Patricia Hernández. Se contó con las intervenciones de Rosario González, concejala Acción Social del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife; Águeda Fumero, consejera Acción Social, Inclusión y Voluntariado del Cabildo de Tenerife; Antonia Pérez, directora general de Programas Asistenciales del Gobierno de Canarias y Carmen Bonfante, presidenta de ÁMATE.

Las jornadas continuaron con la ponencia 'El nuevo papel del paciente en el Sistema Sanitario: De la colaboración a la decisión', de Raquel Sánchez Sanz, abogada especialista en Derecho Sanitario y miembro del Comité Asesor de Gepac.

La segunda ponencia versó sobre los retos actuales en el tratamiento del cáncer de mama, a cargo de Ruth Afonso Gómez, jefa de Oncología del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

Una tercera ponencia, 'Oncolomeeting, por una comunidad oncológica unida', de Cristina Medina Conde, fundadora de Oncolomeeting, cerró un programa dedicado a poner sobre la mesa la realidad de esta enfermedad en la actualidad.