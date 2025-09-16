Detienen a 15 personas, entre ellos a José el del Buque, en una operación contra el narcotráfico en Canarias

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido al conocido como José el del Buque en el marco de una operación contra el narcotráfico en Canarias, según ha confirmado, si bien el número de arrestos asciende a un total de 15 personas "hasta ahora", ha precisado el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana.

El delegado ha indicado, en declaraciones a los periodistas tras ser cuestionado por esta detención, que José el del Buque se entregó a la Policía Nacional "precisamente por la presión de la propia investigación", que ha permitido "importantes" arrestos.

Ha matizado que se trata de una operación que "está en marcha y no" se sabe hasta dónde puede llegar. En este sentido, señaló que la investigación, que lleva la Audiencia Nacional, se encuentra bajo secreto de sumario.

En relación a José el del Buque, en marzo de 2025 fue sorprendido con el secuestro de su esposa e hijo en el chalet en el que vivían en una urbanización de lujo de El Salobre, en el sur de Gran Canaria.

Finalmente Pestana ha querido mostrar su satisfacción como delegado del Gobierno por una operación que ha calificado de "muy importante" en materia de antidroga, "una vez más en Canarias", y en un trabajo conjunto entre Guardia Civil y Policía Nacional, que destacó está teniendo un "efecto positivo" en cuanto a los resultados.