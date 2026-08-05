AMPL2.- La explosión de un tanque de combustible en Telde (Gran Canaria) deja un fallecido y dos heridos graves

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La explosión de un tanque de combustible en el polígono industrial de Salinetas, en Telde (Gran Canaria), ocurrida pasadas las 12.00 horas de este miércoles, ha dejado un saldo de un fallecido y dos heridos de gravedad.

Los dos heridos, ambos con pronóstico grave, según ha confirmado la Policía Nacional, han sido trasladados a un centro hospitalario.

Actualmente se desconoce cómo se ha producido la explosión del tanque de combustible, si bien fuentes conocedoras de los hechos y consultadas por Europa Press, han indicado que había dos operarios trabajando en la parte alta de uno de estos tanques haciendo labores de soldadura.

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Telde se ha informado de que el fallecido, de 47 años, ha perdido la vida mientras desempeñaba las labores propias de su trabajo en las instalaciones de DISA.

El alcalde de Telde, Juan Peña, ha querido trasladar las condolencias en nombre de toda la corporación municipal a los familiares del fallecido, destacando que el hombre "pertenecía a una familia humilde, sencilla y profundamente respetada por quienes la conocen", lo que "ha multiplicado la consternación entre vecinos, amigos y allegados", según ha informado el ayuntamiento en un comunicado.

En cuanto a los dos trabajadores que permanecen hospitalizados en estado grave como consecuencia del accidente, Peña ha querido trasladarles sus "mejores deseos para una pronta y completa" recuperación.

"Confiamos en que puedan superar estos difíciles momentos y volver cuanto antes junto a sus familias. Nuestros pensamientos están hoy con ellos, con quienes permanecen a su lado en el hospital y con todos los compañeros de trabajo afectados por esta tragedia", aseguró.

Peña se desplazó hasta el lugar del suceso tras ser informado de lo ocurrido y ha permanecido en el mismo hasta las 16.00 horas, momento en el que se ha dado por concluido el dispositivo desplegado por los cuerpos y fuerzas de seguridad, los servicios sanitarios y los equipos de emergencias, de quienes ha destacado su rápida actuación.