La ampliación a cuatro carriles de la GC-1 a su paso por Telde empezará a mover tierra en 15 días

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, en un acto reciente. - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS

TELDE (GRAN CANARIA), 30 (EUROPA PRESS)

La ampliación a cuatro carriles de la GC-1, en ambas direcciones, a su paso por Telde empezará a mover tierra en aproximadamente 15 días, según ha avanzado este viernes el consejero de Transportes, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez.

En un Consejo de Gobierno que ha tenido lugar de manera extraordinaria en el municipio de Telde, Rodríguez ha explicado que este era un "compromiso del Gobierno con Telde" y también con "toda Gran Canaria", dado que esta vía es una de las más importantes de la isla con picos de hasta 163.000 vehículos.

El consejero explicó que la puesta en marcha formal de las obras, con la firma del expediente de replanteo, tuvo lugar la semana pasada y avanzó que en unos 15 días comenzará el movimiento de tierra y los trabajos con maquinaria.

Así, concretó que ahora están trabajando en identificar los servicios afectados de esta ampliación que abarca desde la zona de La Estrella hasta el área comercial de Las Terrazas.

El plazo de ejecución de la obra son 12 meses, explicó Rodríguez, y se invertirán 8,47 millones de euros. Además de los carriles en ambos sentidos de circulación se mejorarán las conexiones con los accesos de La Mareta, La Estrella, La Pardilla y Bocabarranco.

El proyecto incluye medidas para mantener la circulación durante la ejecución de los trabajos y reducir las afecciones al tráfico, así como actuaciones relacionadas con la conexión de La Pardilla. Las obras serán ejecutadas por la UTE formada por Satocan y Lopesan Asfaltos y Construcciones.