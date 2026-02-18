Suc.-Amplían por mar y aire la búsqueda de Airam, un joven de 20 años con autismo que desapareció este lunes en La Palma - POLICÍA NACIONAL

SANTA CRUZ DE LA PALMA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil han ampliado a lo largo de la mañana por mar y aire el operativo de búsqueda que que trata de localizar desde este martes por tierra a Airam, un joven de 20 años con autismo que habría desaparecido el pasado lunes 16 de febrero en el municipio de El Paso, en la isla de La Palma.

Según la descripción facilitada por los cuerpos de seguridad, se trataría de un joven de 1.70 metros de altura, con el color de ojos azul y el pelo rubio.

Así, mientras patrullas, voluntarios, y efectivos de emergencias prosiguen con la búsqueda en tierra, en concreto por la zona de Los Cancajos, por donde hay "indicios" de que podría estar el joven, el dispositivo se ha visto ampliado por dos helicópteros, del Ges y la Guardia Civil, y una Salvamar de Salvamento Marítimo.

ALERTA DE DESAPARICIÓN

En un mensaje a través de la red social Facebook, la madre del joven alertó de su desaparición, relatando que se cree que Airam "pudo sufrir un colapso de autismo", presentando con ello "un estado alterado de conciencia".

"Puede estar desorientado, tener miedo, y estar muy desconfiado si se le llama por su nombre, puede tener dificultades para comunicarse y procesar información", agrega en el mensaje la madre, Mercedes Afonso.

De este modo, Afonso ha trasladado ante los medios de comunicación que si alguien localiza a su hijo debe acercarse a él "despacio", "sin brusquedad ni acercarse de repente". "Lo que creemos en que cogió una guagua entre las 16:00 y las 17:00 de este lunes, con destino Santa Cruz de La Palma, pero que quizás se bajó en alguna parada anterior, con intenciones de ir al aeropuerto. A él no le gustan las aglomeraciones de personas", indica.

Así, Mercedes Afonso añade que la última comunicación con su hijo fue sobre las 18:00 de lunes, cuando le comunicó que "no sabía dónde estaba", pero posteriormente su móvil se habría apagado.

Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado comunican a la ciudadanía que, ante cualquier información sobre este caso, se contacte con el 112 o el 091.