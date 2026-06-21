'Anatomía de un instante', gran triunfadora de los I Premios Anillos de Oro tras alzarse con 13 galardones

Ganadores en los I Premios Anillos de Oro - CEDIDO POR LA ORGANIZACIÓN

SANTA CRUZ DE TENERIFE 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La serie 'Anatomía de un instante' se convirtió en la gran triunfadora de la I edición de los Premios Anillos de Oro, celebrada en la noche de este sábado en Santa Cruz de Tenerife, al alzarse con 13 galardones, entre ellos el de mejor serie de ficción dramática y el de mejor actor protagonista para Álvaro Morte.

La producción también fue reconocida en apartados técnicos y creativos como mejor guion adaptado, edición o montaje, postproducción y recursos digitales, dirección de arte, dirección de producción, casting, maquillaje y peluquería, fotografía, sonido y producción ejecutiva, además del premio a mejor intérprete de reparto para Eduard Fernández.

El Círculo de Profesionales de las Series Españolas, organizador de los premios, ha explicado que la cita reunió a destacados profesionales del sector audiovisual español en una gala presentada por Santi Millán y Elena S. Sánchez, junto al humorista canario Abián Díaz.

El evento contó también con las actuaciones musicales de Belén Aguilera, Kiki y Soleá Morente, La Bien Querida, Ale Acosta, Las Revoltosas y la Orquesta Filarmónica de Tenerife, dirigida por Diego Navarro.

Con todo, los I Premios Anillos de Oro entregaron un total de 23 categorías competitivas y el Premio de Honor, que recayó en el actor Antonio Resines en reconocimiento a su trayectoria profesional.

CARMEN MACHI, MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA POR 'CELESTE'

Por su parte, Carmen Machi fue distinguida como mejor actriz protagonista por su trabajo en 'Celeste', mientras que Carla Quílez recibió el premio a mejor intérprete revelación por 'Yakarta'.

En el apartado musical, C. Tangana fue reconocido por la banda sonora de 'Esta ambición desmedida', producción que también obtuvo el galardón a mejor serie de no ficción.

Asimismo, 'Poquita Fe' fue premiada como mejor serie de ficción comedia; 'Los mil días de Allende' logró el reconocimiento a mejor serie latinoamericana; y 'The Walking Dead: Daryl Dixon T.3' se alzó con el premio a mejor serie internacional.

PALMARÉS I EDICIÓN PREMIOS ANILLOS DE ORO

Premio de Honor: Antonio Resines.

Mejor guion original: Alauda Ruíz de Azúa, Eduard Sola y Júlia de Paz, por 'Querer'.

Mejor guion adaptado: Rafael Cobos, Fran Araújo y Alberto Rodríguez, por 'Anatomía de un instante'.

Mejor edición o montaje: José M. G. Moyano, por 'Anatomía de un instante'.

Mejor postproducción y recursos digitales: José M. G. Moyano, por 'Anatomía de un instante'.

Mejor serie internacional: 'The Walking Dead: Daryl Dixon T.3'.

Mejor Film Commission/Film Office: ex aequo para Andalucía Film Commission y Film Madrid Region.

Mejor serie latinoamericana: 'Los mil días de Allende'.

Mejor intérprete de reparto: Eduard Fernández, por 'Anatomía de un instante'.

Mejor dirección de arte: Pepe Domínguez del Olmo, por 'Anatomía de un instante'.

Mejor dirección de producción: Álex Miyata, por 'Anatomía de un instante'.

Mejor casting: Eva Leira y Yolanda Serrano, por 'Anatomía de un instante'.

Mejor actriz protagonista: Carmen Machi, por 'Celeste'.

Mejor vestuario: Helena Sanchís, con la colaboración especial de Ana Locking, por 'La vida breve'.

Mejor maquillaje y peluquería: Yolanda Piña y Nacho Díaz, por 'Anatomía de un instante'.

Mejor fotografía: Álex Catalán, por 'Anatomía de un instante'.

Mejor sonido: Daniel de Zayas, por 'Anatomía de un instante'.

Mejor intérprete revelación: Carla Quílez, por 'Yakarta'.

Mejor producción ejecutiva: José Manuel Lorenzo, Manuela Ocón Aburto y Fran Araújo, por 'Anatomía de un instante'.

Mejor música: C. Tangana, por 'Esta ambición desmedida'.

Mejor actor protagonista: Álvaro Morte, por 'Anatomía de un instante'.

Mejor serie de no ficción: 'Esta ambición desmedida'.

Mejor serie de ficción comedia: 'Poquita Fe'.

Mejor serie de ficción dramática: 'Anatomía de un instante'.