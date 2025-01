Ángel Víctor Torres, reelegido este domingo secretario general del PSOE en Canarias

SANTA CRUZ DE TENERIFE 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática del Gobierno de España, Ángel Víctor Torres, ha sido reelegido este domingo secretario general del PSOE en Canarias durante la ceremonia de Clausura del XV Congreso Regional del PSOE canario, celebrada en el Magma Artes & Congresos del municipio de Adeje, en Tenerife.

Torres registró el 5 de diciembre de 2024 su candidatura para la reelección como secretario general del PSOE Canarias, dentro del plazo establecido para ello en el calendario de este XV Congreso regional de las y los socialistas canarios, según informó entonces el partido socialista en nota de prensa.

Al tratarse del único candidato registrado, y una vez verificados y validados los avales presentados, la normativa socialista recoge que no procede activar ninguna votación previa a su proclamación.

Accedió al cargo en julio de 2017, en el 13º Congreso del PSOE Canarias celebrado en Vecindario, y fue reelegido por primera vez en noviembre de 2021, en el 14º Congreso que tuvo lugar en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.

Desde noviembre del pasado año, y tras ocupar la presidencia del Gobierno de Canarias durante el periodo 2019-23, Torres compagina su responsabilidades orgánicas con la de ministro del Gobierno de España al frente de la cartera de Política Territorial y Memoria Democrática.

La ceremonia ha arrancado al ritmo de 'Start Me Up', del grupo The Rolling Stones, mientras Ángel Víctor Torres y Pedro Sánchez entraban en el palacio de Congresos arropados por una calurosa bienvenida de los socialistas y las socialistas tinerfeños.

Al inicio del acto de clausura, la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria y socialista, Carolina Darias, ha tomado la palabra para dar la bienvenida e impulsar a ese "a por todas" de cara a las próximas elecciones de 2027, pero también en ese "día a día" en Canarias.

La nueva Comisión Ejecutiva ha quedado aprobada en la sesión de este domingo, en la que se destaca la presidencia del partido, de nuevo, en manos de José Miguel Rodríguez Fraga y la secretaría de Organización, en la socialista Nira Fierro, con el 78 % de los apoyos.

