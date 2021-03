Antonelli avala la autodeterminación de género y ve "inhumano y agotador" que se cuestione a las personas 'trans'

La diputada de la Asamblea de Madrid alerta de la "tortura psicológica" que sufren las menores y la "fuerte presión" en redes sociales

La diputada de la Asamblea de Madrid y activista LGTBI, Carla Antonelli, ha apoyado este miércoles la autodeterminación de género --incluida en el borrador de la futura ley 'trans'-- porque es "inhumano y agotador" que se cuestione continuamente la identidad de las personas 'trans'.

"Estamos hartas de tutelas y tutelajes", ha comentado en una intervención ante la comisión parlamentaria de Derechos Sociales en la que ha expuesto su experiencia como ponente de la ley autonómica de Madrid.

Así, ha criticado que estén "en tela de juicio" desde pequeñas y "dependiendo" de la tutela de un juez o un psiquiatra, porque crea "inseguridad", más aún en los últimos años cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) sentenció en 2018 que la transexualidad no es un trastorno mental.

"No estamos locas, no necesitamos que un psiquietra confirme que soy una mujer", ha indicado.

Ha defendido, también como activista, que las personas 'trans' se han convertido en "resilientes" para "construir escaleras y sobrepasar muros" en la defensa de los derechos y frente a una "inmensa presión social" que explica la alta tasa de suicidios en el colectivo.

Además, no entiende que "se haya creado un falso debate y un problema donde no existía" con la futura ley estatal porque el feminismo les "recibió con los brazos abiertos" desde los años 90 y ahora "no se entiende ni se comprende" que hayan convertido en un "peligro" para las mujeres y los españoles.

"No somos un peligro para nadie, solo personas que intentamos levantar la cabeza", ha indicado, lamentando que hay menores que "viven una tortura psicológica" y mucha "presión en redes sociales" que no escandaliza porque se ha "devaluado" a las personas trans.

"Nos han despojado de nuestra alma como seres humanos, el maltrato es intolerable", ha señalado.

En esa línea, ha alertado también de la "inmensa brecha de desigualdad" que afecta a las personas 'trans' con "heridas que no terminan de cerrar" como una "insufrible" tasa de paro, la discriminación laboral o las dificultades para llegar a final de mes.

Antonelli ha advertido de que los ataques físicos y agresiones sexuales a personas 'trans' han aumentado un 32% en los últimos cinco años y ha crecido también el abandono escolar, y remarcó la "desazón" que sufren las personas 'trans' al sentirse continuamente "vigiladas".

"UNA LEY QUE NO RESTA A NADIE"

Por ello, ha pedido a los diputados canarios que aprueben la ley integral 'trans' --ya en la recta final de las enmiendas-- para que las islas se conviertan en un "referente" de derechos y en un "espacio seguro".

"Aprobamos una ley que no resta nada a nadie, suma derechos y nos enriquece como pueblo, como personas, aprobemos la ley para que nadie tenga que abandonar su hogar o exigir ser tratada desde el respeto. Esta ley se trata de eso: respeto, libertad y dignidad de un colectivo que lleva demasiadas décadas reclamándolo", ha señalado.

Antonelli sí ha pedido que se respete el "espíritu" de los colectivos y sin miedo al Tribunal Constitucional porque ninguna de las once leyes autonómicas "ha sido tumbada", recordando que la ley canaria de 2014 "salió adelante porque era lo menos malo" y permitía la atención sanitaria pero era una "ley patologizante" que ahora "no tiene ni pies ni cabeza".

"No queremos que nos toleren, queremos que nos respeten, de tolerancia vamos bien servidas, ahora vamos a la siguiente casilla", ha indicado.

Melodie Mendoza (ASG) ha comentado que el objetivo es hacer una ley "vanguardista y que sea referente" y espera que haya "consenso" en la Cámara porque es una iniciativa "que viene de la calle" y que viene a pedir "respeto" a la diversidad sexual y de género.

Ha criticado que las persona 'trans' sufran "violencia" casi a diario y también en el ámbito familiar por lo que propone "castigar" a quienes hacen sufrir a estas personas, al tiempo que ha pedido más "sensibilización" desde los centros educativos.

EL DERECHO A LA IDENTIDAD NO ES UN CAPRICHO

María del Río, de Sí Podemos, ha comentado que "hay un debate en la sociedad" al derecho a la autodeterminación, "a ser quien eres y no te penalicen por ello", tildando de "muy cruel" que no se entienda la "cara de sufrimiento" que arrastran las mujeres 'trans'.

Ha pedido "ponerse en la piel" de estas personas y entender que su derecho a la identidad "no es caprichosa", y aunque se ha ido "avanzando" en derechos, hay una "deuda histórica" con las personas 'trans'.

Además, ha criticado que se hable de "borrado de las mujeres" con las nuevas leyes 'trans'.

Carmen Hernández (NC) ha dicho que Antonelli es un "ejemplo vivo" de que "el cambio y el progreso es posible" si bien aún "insuficiente" para las personas 'trans', que deben seguir "peleando cada día" en defensa de sus derechos.

Ha lamentado que se quiera "imponer" la identidad a otras personas y defendido, por contra, el movimiento "potente y organizado" del ámbito de la LGTBI en Canarias y el "consenso" alcanzado en la Cámara --a falta del Grupo Popular--, que debe ser avalado por los propios colectivos. "Esta es una línea roja para nosotros", ha comentado.

Luz Reverón, del Grupo Popular, ha comentado que su grupo no va a ayudar a "retroceder ni un ápice" en los derechos de las personas 'trans', con un Parlamento canario que está "en el siglo XXI", y recordando que la ley canaria se aprobó por consenso en 2014, "pionera y a la vanguardia", aunque no desarrollada en su integridad.

FALTA DE CONSENSO CON EL GRUPO POPULAR

Sobre la nueva ley que tramita la Cámara, ha lamentado que no hubo consenso en la presentación de enmiendas y se dejó al Grupo Popular al margen. "No pasamos por la imposición", ha indicado, advirtiendo de que la nueva norma tiene "inseguridad jurídica" según los criterios del Consejo Consultivo.

Jesús Machín, del Grupo Nacionalista, ha comentado que los grupos parlamentarios han dado un ejemplo de "unidad de acción" a la hora de lesgislar en favor de las personas 'trans' y sostiene que la nueva ley autonómica les dará más "protección", incluso en materia de empleo.

Omar López, del Grupo Socialista, ha apoyado que Canarias cuente "cuanto antes" con una nueva ley que "elimine trabas" y garantice el cumplimiento de los derechos de las personas 'trans' e intersex y se acabe con la "cultura patologizante".

Ha apuntado que el nuevo texto "no es un capricho" y está consensuado con los colectivos LGTBI y defendió que Antonelli es un "ejemplo vital" que ha abierto "muchos caminos" a las personas 'trans'.