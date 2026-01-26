Antonio Bautista admite pagos en metálico al mediador y se siente víctima de una "estafa" y una "injusticia"

Abogados y acusados en el juicio del 'caso mediador' con Marco Antonio Navarro Tacoronte en primer término - EUROPA PRESS

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El empresario Antonio Bautista ha admitido este lunes en el juicio de la primera pieza del 'caso Mediador' que realizó pagos en metálico pero "siempre" al mediador, Marco Antonio Navarro Tacoronte, y no al general Espinosa, de quien sí ha reconocido que cubrió todos los gastos de su viaje a Fuerteventura en compañía de su pareja.

"Yo solo le di dinero a Navarro, siempre", ha comentado ante la Sala de la Audiencia Provincial, remarcando que valoraba de él que actuaba a modo de "agente comercial" con el fin de hacer crecer a su empresa en Canarias y desarrollar proyectos de energía fotovoltaica.

"No eran comisiones sino soporte comercial", ha indicado, de ahí que le pidiera facturas para justificar los gastos de la contabilidad de su empresa ya que las extracciones de dinero procedían de cuentas de la empresa. "Cuando le pedía los justificantes cambiaba de conversación", ha comentado.

El empresario ha tildado de "viciado" el proceso porque nunca se ha hablado de contratos públicos sino de obtener "contactos privados", al tiempo que ha precisado que el general "nunca" le pidió dinero y tampoco exigió que contratara a su pareja.

De hecho, ha criticado la labor de Asuntos Internos de la Guardia Civil pues se siente como "cabeza de turco". "Estoy pagando por cosas que no he hecho, es tremendamente injusto, me parece una aberración", ha explicado.

Bautista ha dicho que se le trató como un "apestado" desde que el caso estalló en los medios de comunicación, y no entiende la "fijación" de los guardias civiles por inculparle. "Me están utilizando para justificar una trama", ha destacado.

Ha comentado que "nunca" dio tarjetas al general y ha enmarcado el caso en una "estafa" de Navarro Tacoronte, de quien pensaba que "era un profesional" que le hizo "picar el anzuelo" al intermediar en un contrato con un taller de Cicar, una empresa canaria de alquiler de coches --el contrato se hizo pero de manera distinta--, y con expectativas de crecimiento, lo que "justificaba" el dinero que pedía Navarro.

Bautista ha indicado que gracias a Navarro y el general pudo establecer contactos con dos grandes empresarios de las islas --Lopesan y Miguel Ángel Ramírez-- y enmarcado la relación con el general en "conversaciones privadas" en buscar de cerrar negocios para su empresa.

Ha dicho que fue el mediador quien le contactó primero y se ofreció a ayudar en la expansión de la empresa en Canarias y ha reconocido el regalo de puros al general porque Navarro le dijo que tuviera "un detalle". "Nunca vi nada malo en eso, no vi nada ilícito ni nada anormal", ha agregado.

Ha comentado que no era "consciente" de que los regalos que hizo al general fuera indebidos pues no hablaba con él como guardia civil, ha comentado que no actuaba "de mala fe" y que Navarro dio resultados en sus primeras aproximaciones comerciales, de ahí que le hiciera pagos, si bien no era trabajador de su empresa y lo hizo en metálico a petición suya.

El empresario ha lamentado que "la empresa ya no existe" a raíz del caso Navarro y ha cargado contra el mediador porque "manipula conversaciones, graba lo que le interesa o borraba lo que le interesaba, lanzaba anzuelos".

En su opinión, su relación con el mediador era una "trampa continua" porque "induce respuestas" e "intenta que vocalices un delito".

BUSCABA RETORNO COMERCIAL PARA LA EMPRESA

Cuestionado por el fiscal sobre el pago del viaje a Fuerteventura, ha comentado que es habitual cubrir los costes en procesos de selección de puestos de trabajo y la pareja del general tenía un "buen perfil comercial", si bien le dejó claro que no la podría contratar hasta asegurarse de que había un "retorno" a la empresa.

Igualmente ha dicho que mantuvo otras entrevistas para personas que podían encajar en ese perfil.

Por ello, aunque se hicieron gestiones ante Lopesan y Miguel Ángel Ramírez, los proyectos no fructificaron y la contratación no prosperó. "Mi único interés del viaje a Fuerteventura era la entrevista con Adelaida --pareja del general--", ha señalado.

Ha indicado que el viaje a Fuerteventura lo propuso Navarro y que en enero de 2021 cortó toda la relación con el mediador cuando descubrió la presunta estafa. "Navarro, hasta aquí hemos llegado", le escribió en un mensaje, y le recomendó al general que hiciera lo mismo porque "no era una buena influencia".

No obstante, ha minusvalorado los contactos cerrados por el general ya que con Lopesan solo les recibió alguien de un "tercer escalón" y además "de forma altiva", y no se concretó nada.

Ha admitido también que a través de Navarro se logró inscribir una empresa en la Zona Especial Canaria (ZEC) pero solo obtuvo "beneficio negativo".