Antonio Resines ve un "disparate" regular la IA en el cine a través de Trabajo y reivindica la propiedad intelectual

Antonio Resines, en una rueda de prensa con motivo de la gala 'Anillos de Oro' - RAMON DE LA ROCHA

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El actor Antonio Resines ha dicho este viernes que es un "disparate" que el Gobierno quiere regular la Inteligencia Artificial en el cine a través del ámbito "laboral" con un decreto-ley que incluye "alimentar" de nuevos contenidos a las herramientas sin contar con el trabajo del artista.

"Me indigna lo de alimentar", ha señalado en un encuentro con medios de comunicación en Tenerife con motivo de la gala 'Anillos de Oro', donde recogerá el 'Premio de Honor', subrayando que el ámbito laboral "no pinta nada" y en este aspecto y todo debe estructurarse a través de la propiedad intelectual.

Resines ha recordado como hace algunos años "se paró la industria de Hollywood" por el uso de algunos elementos de "forma fraudulenta" y que afectó especialmente a los guionistas y entiende que se ha llegado a un momento en que "lo que no se puede es no regular".

Ha reconocido que está "asombrado" con algunos vídeos que se usan con su imagen "pero son permiso" y señalado que "todos los sectores" implicados en derechos de propiedad intelectual deben participar en este debate.

Así, ha comentado que se están generando mucho contenido y lo que tiene que haber es "permiso" de la persona afectada y una "compensación económica" y dejar "todo claro" en las relaciones laborales.

En esa línea no ha ocultado que la IA puede servir para determinadas "tareas" pero lamenta que, por ejemplo se empiece a elaborar guiones.

Sobre el futuro del cine ha admitido que está "muy complicado" aunque algunas "películas muy concretas" han logrado mantener las cifras si bien hay otras producciones que no tienen dinero para "promocionarlas".

"Entonces es un problema", ha indicado, ya que hay películas que "no las va a ver nadie" y acaban vendidas a alguna plataforma o una cadena de televisión.

Por ello ha indicado que "probablemente", el cine va a quedar reservado para "películas que sean un gran acontecimiento, por ahí va la historia", como ha sucedido en España con 'Torrente, y el resto, que pueden ser "películas interesantísimas", quedan para plataformas o televisiones.

"Yo, de hecho, voy menos al cine, le pasa a todos, y eso que yo pago tres euros porque es de mayor de 60 años", ha ironizado.

Resines, con unas 150 películas a su espalda, ha reconocido que la "cercanía" y el "cariño" que le muestra la sociedad española se debe, en gran parte, a las series. "Hacen que te quieran, con ellas entras en la vida y casas de tantas familias", ha destacado.

Ha resaltado la "adoración" que le tienen los niños gracias a la redifusión de 'Los Serrano' en las plataformas y subrayado que el extraño final de la serie se debió, entre otras cosas, a que "ya no había más tramas". "No podíamos más", ha apuntado.

De hecho, ha comentado que fue una serie "irrepetible" si bien ha apuntado que una de las que más le gustó fue "Los ladrones van a la oficina' porque "no tenía que trabajar" dado que su personaje era mudo, aparte de que trabajó con los "genios" de la interpretación española. "Comía todos los días con ellos, aprendí mucho, tuve una suerte tremenda", ha agregado.

Ha recordado su incursión en el drama con 'La Buena Estrella', que le valió un 'Goya' gracias al rodaje cercano e intimista de Ricardo Franco, e incidido en que siempre le han ofrecido trabajos que "están muy bien", e iba a los rodajes como "si fuera un regalo". "Me lo paso de puta madre salvo cuando hay que leer mucho guión que es un coñazo", ha indicado.

DESCARTA LA DIRECCIÓN

El actor, que estrenará el 10 de julio 'Haciendo Amigos', junto a Quim Gutiérrez, ha descartado dedicarse a la dirección porque "es mucho curro", no tiene el "nivel de concentración" necesario ni "nada que contar", y cree que los premios 'Anillos de Oro' tienen "muy buena pinta" ya que no había unos exclusivos para series.

El vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, ha explicado que los premios son "la oportunidad" para la isla para ser "escaparate" de la industria audiovisual, que ya "deja huella" en la actividad económica.

En parecidos términos ha intervenido el viceconsejero de Cultura, Cristóbal de La Rosa, quien ha señalado que cada vez se trabaja "mejor" en las islas, remarcando que hace 25 años no se podían contratar servicios complementarios y ahora Canarias es la segunda o tercera comunidad con más rodajes.

La consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, ha destacado que la capital vive un "momento muy dulce" de rodajes --hasta 15 en la actualidad y comentado que es un "enorme orgullo y una enorme responsabilidad" que la capital acoja la entrega de premios.

Joan Álvarez, director de los premios, ha confirmado que la gala viene con un contrato de cinco años asegurado en la isla y no ha dudado en señalar que Canarias ya es una "capital audiovisual" gracias a sus características como plató natural y el nivel de instituciones y profesionales.