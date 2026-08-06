Anuncian restricciones de acceso al Teide y a la corona forestal durante las Perseidas y el eclipse solar

Perseidas desde el Parque Nacional del Teide - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife activará un dispositivo especial de regulación del tráfico en los accesos al Parque Nacional de El Teide y a la corona forestal durante las jornadas del 12 y 13 de agosto, coincidiendo con el máximo de actividad de la lluvia de estrellas de las Perseidas y con el eclipse total de Sol del próximo día 12.

En una nota, la consejera de Medio Natural, Blanca Pérez, ha señalado que el objetivo pasará por garantizar la seguridad de las miles de personas que se espera acudan a los citados espacios, al tiempo que proteger uno de los espacios naturales más sensibles.

Al respecto, ha concretado que la regulación del tráfico se desarrollará entre las 17:00 horas y las 05:00 horas del día siguiente, tanto el 12 como el 13 de agosto, mediante un sistema dinámico de control de accesos en el Parque Nacional.

El dispositivo contará con cuatro puntos de control de acceso, ubicados en La Orotava (TF-21), La Esperanza (TF-24), Chío (TF-38) y Vilaflor (TF-21), donde se regulará la entrada de vehículos. Además, se habilitarán puntos de información en Chío, La Esperanza, La Orotava y Arafo para informar a los conductores sobre las restricciones y ofrecer itinerarios alternativos antes de llegar a los controles.

El consejero de Carreteras, Dámaso Arteaga, ha recordado que durante las anteriores ediciones de las Perseidas llegaron a coincidir más de 2.000 vehículos en el Parque Nacional, provocando problemas de tráfico, estacionamientos indebidos sobre la calzada y situaciones de riesgo para peatones, además de incrementar el peligro en caso de incendio forestal o de una emergencia que obligara a evacuar la zona.

Los objetivos de estas medidas de regulación pasarán por garantizar la seguridad, preservar los valores naturales del Parque Nacional, evitar colapsos circulatorios, y facilitar una evacuación rápida en caso de emergencia o incendio forestal.

Durante el horario de aplicación de la regulación solo podrán acceder aquellos vehículos destinados al transporte de mercancías; el transporte público regular; guaguas y transporte discrecional de viajeros de más de nueve plazas; vehículos de emergencias y servicios públicos esenciales; personal autorizado que desarrolla su actividad en el Parque Nacional y la corona forestal, así como las personas alojadas en establecimientos del interior del Parque.

El resto de vehículos particulares no podrá acceder mientras permanezca activo el dispositivo.

TRANSPORTE PÚBLICO

Como alternativa al vehículo privado, la consejera de Movilidad, Eulalia García, ha informado que Titsa pondrá en marcha un servicio extraordinario de guaguas desde La Orotava por la TF-21, La Esperanza por la TF-24 y Vilaflor por la TF-21, entre las 19:30 y las 02:30 horas, para facilitar el acceso las dos noches del operativo.

El dispositivo moviliza a efectivos de las áreas de Carreteras, Parque Nacional de El Teide, Seguridad y Protección Civil, Operativo de Incendios, Guardia Civil, Policía Local, Policía Autonómica, Cruz Roja, Consorcio de Bomberos, Grupo de Emergencias y Salvamento (GES), CECOES 112, TITSA y varios ayuntamientos, bajo la coordinación del Centro de Información de Carreteras y el CECOPIN.

El Cabildo recuerda que este operativo no supone un cierre total de las carreteras, sino una regulación temporal y dinámica de los accesos con el fin de garantizar la seguridad de las personas y la conservación del Parque Nacional y la corona forestal durante dos jornadas en las que se espera una asistencia masiva de visitantes.