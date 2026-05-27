Aparece en buen estado el joven Issa B.P. tras varios días desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria

La Policía Nacional pide colaboración para encontrar a Issa B.P., desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria
La Policía Nacional pide colaboración para encontrar a Issa B.P., desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria - CEDIDO POR POLICÍA NACIONAL
Europa Press Islas Canarias
Publicado: miércoles, 27 mayo 2026 16:47
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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha informado de que el joven Issa B.P., de 20 años, ha aparecido en buen estado tras llevar desaparecido desde el 19 de mayo en Las Palmas de Gran Canaria.

El cuerpo policial había solicitado colaboración ciudadana para encontrar a Issa B.P., ya que su entorno no sabía nada del joven desde el 19 de mayo.

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