La aplicación móvil 'Canarias Familia Numerosa', para la agilización de trámites, registra 3.700 descargas

Archivo - Una persona utiliza un 'smartphone'. - DC STUDIO VIA FREEPIK. - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 3 May. (EUROPA PRESS) -

La aplicación móvil 'Canarias Familia Numerosa', lanzada por el Gobierno regional en 2025 para facilitar gestiones, la digitalización del carné acreditativo y la agilización del acceso a los beneficios asociados a esta condición, ha registrado 3.700 descargas, aproximadamente, hasta la fecha en las plataformas digitales.

Así lo traslada la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias y en respuesta a una pregunta escrita formulada por el Grupo Parlamentario Vox en el Parlamento. El departamento regional celebra con estas cifras el "uso progresivo" de la app en las familias beneficiarias.

En términos generales, la aplicación tiene como principal finalidad facilitar el acceso digital al carné de familia numerosa vigente, permitiendo a las personas titulares y a los miembros de su unidad familiar disponer de dicha acreditación "de forma inmediata y segura" desde sus dispositivos móviles.

BENEFICIOS

Asimismo, la persona titular puede descargarse tanto el carné correspondiente a toda la unidad familiar como el carné individual de cada uno de sus miembros. Los hijos e hijas mayores de 14 años pueden acceder y descargarse su carné individual de familia numerosa.

La aplicación permite incorporar, además, el carné digital a los sistemas 'wallet' de los dispositivos móviles, favoreciendo su uso cotidiano como medio de acreditación ante administraciones públicas y entidades colaboradoras. De forma complementaria, los usuarios pueden descargarse también la resolución administrativa de concesión del título de familia numerosa, reforzando así la disponibilidad de la documentación asociada.

Para garantizar la seguridad y la protección de los datos personales, detalla el Ejecutivo, el acceso y uso de la aplicación requiere disponer de un sistema de acreditación digital.