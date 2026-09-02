La APLP ultima la primera fase del futuro Parque Urbano del Puerto de Las Palmas - CEDIDO POR APLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP) ha anunciado que las obras de la primera fase del futuro Parque Urbano del Puerto de Las Palmas que comenzaron el pasado mes de enero ya están al 90% y que se prevé que esta etapa concluya durante este mes de septiembre.

Según ha informado la institución portuaria en una nota de prensa, esta primera fase tiene una superficie de ámbito de actuación es de 11.528 m2, a las que se sumarán otros 28.500 m2 en las siguientes etapas de la actuación y que abarcarán hasta la rotonda de acceso al Acuario Poema del Mar. Finalmente, en una última fase, se incorporarán otros 12.000 m2, llegando a Plaza de Canarias.

Así, la superficie total del parque urbano, una vez estén completadas todas las fases, ascenderá a 52.000 m2, convirtiendo la entrada sur al Puerto de Las Palmas "en un gran pulmón verde del que podrán disfrutar todos los ciudadanos".

La APLP ha indicado que se tratará de un espacio abierto a la ciudadanía dentro del entorno portuario que contará con una superficie de césped pisable, árboles, arbustos y plantas de flor, una zona de juegos infantiles, así como otra de calistenia para practicar deporte.

Además, habrá una superficie para uso peatonal prevista para bicicletas, patinetes, patines en línea, monopatines, etc., y un espacio reservado para una zona de ocio y restauración. El parque contará además con zonas de sombra y de descanso.

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, recalcó que "el objetivo de la Autoridad Portuaria con la primera fase de este parque es generar un espacio al aire libre del que, desde ya, puedan disfrutar todos los ciudadanos".

"Pero el parque no acaba aquí, vamos a generar un gran pulmón verde de 52.000 m2 que iremos desarrollando a lo largo del tiempo. Ahora mismo estamos a punto de finalizar la primera fase de este gran pulmón verde y esperamos que pronto podamos comenzar a trabajar en otras zonas, según se vaya liberando espacio, para convertirlo en un gran parque", dijo.

De igual modo, recordó que estos 52.000 m2 servirán también de museo al aire libre, ya que nuestra intención es instalar elementos portuarios a lo largo de todo el pulmón verde", afirmó.