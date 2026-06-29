Aprobado el calendario laboral de Canarias en 2027

SANTA CRUZ DE TENERIFE 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes el decreto que establece el calendario de fiestas laborales de Canarias para 2027.

El texto fija los doce festivos autonómicos e insulares y abre el plazo para que los ayuntamientos propongan sus dos fiestas locales, hasta completar el máximo de catorce jornadas previsto por la normativa.

El expediente, tramitado por la Consejería de Turismo y Empleo que dirige Jéssica de León, en aplicación de la legislación estatal, establece como días inhábiles a efectos laborales, retribuidos y no recuperables, todos los domingos del año, además de las fiestas del 1 de enero (Año Nuevo); 6 de enero (Epifanía del Señor); 25 de marzo (Jueves Santo); 26 de marzo (Viernes Santo); 1 de mayo (Fiesta del Trabajo); 30 de mayo (Día de Canarias); 16 de agosto (Asunción de la Virgen), que se traslada al lunes por coincidir el 15 de agosto en domingo; 12 de octubre (Fiesta Nacional de España); 1 de noviembre (Todos los Santos); 6 de diciembre (Día de la Constitución Española); 8 de diciembre (Inmaculada Concepción) y 25 de diciembre (Natividad del Señor).

Además, el decreto fija las fiestas laborales de ámbito insular, entre las que figuran el 2 de febrero, festividad de la Virgen de Candelaria (Tenerife); el 5 de agosto, festividad de Nuestra Señora de Las Nieves (La Palma); el 8 de septiembre, festividad de Nuestra Señora del Pino (Gran Canaria); el 15 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de Los Volcanes (Lanzarote y La Graciosa); el 17 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de la Peña (Fuerteventura); el 24 de septiembre, festividad de la Bajada de la Virgen de los Reyes (El Hierro) y el 4 de octubre, festividad de Nuestra Señora de Guadalupe (La Gomera), recoge una nota del Ejecutivo.

Los ayuntamientos de Canarias dispondrán de un plazo de un mes, a partir de la publicación del decreto en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), para remitir a la Dirección General de Trabajo sus propuestas plenarias con el fin de fijar hasta dos días adicionales, también inhábiles, retribuidos y no recuperables, como fiestas locales de acuerdo con sus tradiciones.