Aquanaria asegura que la mancha registrada en aguas de Melenara (Gran Canaria) no procede de sus instalaciones

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -
Aquanaria ha asegurado que la mancha registrada este miércoles en aguas de la franja costera Melenara-Taliarte, dentro del municipio de Telde (Gran Canaria), no procede de sus instalaciones.
En un comunicado, la compañía ha señalado que sus operarios han realizado las verificaciones correspondientes y han confirmado que las instalaciones operan con normalidad.
Por su parte, Aquanaria ha indicado que ya se ha puesto en contacto con las autoridades competentes y que mantiene su disposición a colaborar en cuantas comprobaciones sean necesarias.