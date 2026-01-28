Aquanaria asegura que la mancha registrada en aguas de Melenara (Gran Canaria) no procede de sus instalaciones

Aquanaria ha asegurado que la mancha registrada este miércoles en aguas de la franja costera Melenara-Taliarte, dentro del municipio de Telde (Gran Canaria), no procede de sus instalaciones.

En un comunicado, la compañía ha señalado que sus operarios han realizado las verificaciones correspondientes y han confirmado que las instalaciones operan con normalidad.

Por su parte, Aquanaria ha indicado que ya se ha puesto en contacto con las autoridades competentes y que mantiene su disposición a colaborar en cuantas comprobaciones sean necesarias.

