El arbol genealógico del Papa León XIV revela sus antepasados canarios en una familia de pescadores de La Palma

León XIV - À PUNT

SANTA CRUZ DE TENERIFE 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los resultados de un estudio genealógico han descrifrado el vínculo familiar del Papa León XIV con Canarias, una investigación que se remonta hasta siglo XVII y fija sus antepasados canarios en La Palma. El trabajo, que habría llevado un año de documentación y análisis y se dará a conocer al Pontífice en su visita a las islas.

Así lo ha explicado ante los medios la autora principal del estudio, María Carrillo, genealogista de la Sociedad de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Canarias, quien ha detallado que estos antepasados del Pontífice se retrotraen a los abuelos de Juan González Vázquez, un emigrante canario en Cuba que nació en 1619.

Los dos primeros matrimonios de este árbol genealógico corresponden a los matrimonios de Luis Hernández y María Pérez, y Gaspar González y Beatriz Vázquez, abuelos de Juan González Vázquez, una familia de pescadores del barrio de La Asomada. "Tienen ellos bautizaron a sus hijos en la parroquia de El Salvador", ha precisado.

Carrillo ha destacado que se cuenta con las partidas de todos los hijos de ese matrimonio, así como los del siguiente, entre los que se encuentran los padres de Juan González Vázquez. "Ahora estoy investigando un árbol de descendencia para encontrar familias palmeras actuales que sean parientes del Papa León XIV", ha avanzado.

El obispo de Tenerife, Eloy Santiago, ha celebrado el carácter "completo" de un trabajo sobre el que se está trabajando para que los investigadores sean quienes expliquen al Pontífice los resultados de la investigación.

"El estudio se presenta además con una publicación de las partidas de los libros sacramentales de la parroquia de El Salvador, y está todo documentado. Un trabajo muy hermoso y un gran regalo que también haga ver esos vínculos del Papa León XIV con Canarias", ha aseverado el Eloy Santiago.