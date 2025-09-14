El archipiélago canario, en situación de prealerta por viento y oleaje a partir de las 18.00 horas de este domingo

Archivo - Un hombre observa las olas durante el frente meteorológico, a 23 de febrero de 2024, en A Coruña, Galicia (España). - M. Dylan - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, declara la situación de prealerta por viento en todas las islas, a partir de las 18:00 horas de este domingo. A ello también se suma otra prealerta por fenómenos costeros en las islas occidentales y Gran Canaria.

Esta decisión se toma teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

La previsión indica que habrá viento del nordeste moderado a fuerte y con probables rachas fuertes y muy fuertes que alcanzarán o superarán los 50 - 70 km/h, según ha precisado el departamento regional.

En concreto, el ámbito territorial de afección lo acapara el Hierro, La Palma (Mazo, Fuencaliente, El Paso, Garafía y zonas altas de Puntagorda y de Tijarafe); La Gomera (Vallehermoso, Valle Gran Rey, Alajeró y San Sebastián de La Gomera); Tenerife (Macizo de Teno, Santiago del Teide, Granadilla, Arico, Fasnia, Güímar, Arafo, Candelaria, El Rosario, La Laguna y Santa Cruz de Tenerife); Gran Canaria (Gáldar, Agaete, Artenara, Tejeda, la costa de La Aldea y el litoral de Santa Lucía de Tirajana, de Agüimes, de Ingenio y de Telde); Fuerteventura (Pájara, Tuineje, Betancuria y la mitad oeste de Puerto del Rosario) y Lanzarote (Yaiza, Teguise, Arrecife y la costa oeste de Haría).

PREALERTA POR OLEAJE

Por otra parte, respecto al oleaje previsto en las islas occidentales y Gran Canaria, se apunta que habrá viento del nordeste de fuerza 6 - 7 (39 - 61 km/h) con probables rachas fuertes y muy fuertes (50 - 70 km/h). Además, podrá haber un predominio de fuerte marejada, y mar de fondo del norte de 1 - 2 metros. Habrá oleaje de mar combinada que alcanzará o superará los 2 -2,5 metros.

En ello se verá principalmente afectado el litoral de Garafía, Fuencaliente y Mazo en La Palma, la costa oeste y sureste de El Hierro, el litoral noroeste y este-sureste de La Gomera, la costa de Buenavista del norte y de Candelaria hasta San Miguel de Abona en Tenerife, el litoral de Gáldar, Agaete, Artenara, La Aldea, Santa Lucía de Tirajana, Agüimes e Ingenio, en Gran Canaria, y altamar en islas de mayor relieve.