Arrancan las obras del tercer carril de la TF-5 entre Guamasa y el Aeropuerto de Tenerife Norte

Archivo - TF-5 a la altura de Guamasa - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias ha iniciado las obras de ejecución del tercer carril de la autopista TF-5, en el tramo comprendido entre Guamasa y el Aeropuerto de Tenerife Norte, en sentido Santa Cruz de Tenerife.

El comienzo de los trabajos se produce tras la firma del acta de replanteo, que marca el inicio efectivo de esta actuación para mejorar la capacidad y las condiciones de circulación de una de las principales vías de Tenerife, según ha informado este miércoles el Ejecutivo en una nota de prensa.

El consejero del área, Pablo Rodríguez, ha destacado la importancia de esta intervención para mejorar la movilidad en uno de los tramos con mayor complejidad circulatoria de la isla.

"Esta actuación permitirá aumentar la capacidad de la TF-5 con un tercer carril y, además, rediseñar los enlaces de Guamasa y San Lázaro para mejorar la fluidez de la circulación y las condiciones de seguridad", ha señalado Rodríguez.

Por su parte, la directora general de Infraestructura Viaria, Rosana Melián, ha señalado que la actuación contempla diferentes intervenciones en el trazado y los enlaces de la TF-5 para reorganizar los accesos y mejorar la circulación en este tramo de la autopista.

COORDINACIÓN CON VECINOS

Por otra parte, el equipo técnico de la Dirección General de Infraestructura Viaria mantendrá esta tarde un encuentro con los vecinos de la zona para explicarles los detalles del proyecto, informarles sobre el desarrollo de los trabajos y atender sus consultas.

La obra ha sido adjudicada a la UTE formada por Ferrovial Construcción, S.A. y Asyota Asfaltos y Obras, S.L., por un importe de 58.182.981,26 euros, IGIC incluido.

El proyecto contempla la ampliación de dos a tres carriles de la TF-5 en dirección Santa Cruz de Tenerife, con el objetivo de incrementar la capacidad de la vía y mejorar las condiciones de circulación para los conductores que utilizan diariamente esta infraestructura.

Asimismo, los trabajos incluyen la remodelación de los enlaces de Guamasa y San Lázaro y la construcción de un nuevo enlace directo con el Aeropuerto de Tenerife Norte. Esta nueva configuración permitirá diferenciar los tráficos con origen y destino norte y sur, sustituyendo el actual sistema de acceso único por conexiones independientes.

De esta forma, los vehículos procedentes del norte podrán acceder directamente al aeropuerto a través del nuevo enlace, sin necesidad de continuar hasta San Lázaro, como ocurre actualmente. Esta reorganización contribuirá a mejorar la distribución del tráfico y la fluidez de los desplazamientos en este tramo de la autopista.