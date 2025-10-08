Arrecife (Lanzarote) recibirá seis cruceros con más de 14.000 pasajeros hasta el 12 de octubre

ARRECIFE (LANZAROTE), 8 (EUROPA PRESS)

El Muelle de Arrecife (Lanzarote) recibirá este entre este jueves, 9 de octubre, y el domingo, día 12, la escala de seis cruceros que transportan más de 14.000 pasajeros.

Según informa el Ayuntamiento, el primero de estos atraques, según la previsión de la Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP), está programado para este jueves con la arribada del crucero boutique de expedición World Traveller.

Ya para el viernes 10, los puertos de Naos y Los Mármoles acogerán los atraques de tres grandes cruceros, Costa Fortuna, Spirit of Discovery y el Náutica, este último permanecerá atracado hasta las 22.00 horas.

Mientras, el sábado, 11 de octubre, visita la capital de Lanzarote el crucero Britannia, en viaje hacia Cádiz, y el domingo, 12, Día de la Hispanidad, la ciudad de Arrecife recibirá en esta jornada a más de 6.000 cruceristas que navegan en el mega crucero MSC Virtuosa, en rumbo hacia Vigo.

Además de los visitantes, se unen en estas seis escalas la presencia de casi 4.000 tripulantes que dan servicio en cada barco.