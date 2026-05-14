Arrestan al autor del robo en un comercio de Vecindario (Gran Canaria)

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas ha detenido a un hombre, de 26 años, por presuntamente perpetrar un robo con violencia e intimidación en un comercio de alimentación de Vecindario, en Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria), el 26 de abril.

La detención se ha producido después de que el citado día, sobre las 16.10 horas, el ahora arrestado accedió a un establecimiento de alimentación y tras simular interés por varios productos rebasó de forma repentina la zona del mostrador, restringida al personal, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Al ser recriminado por la empleada, el hombre inició un forcejeo violento con la misma, cayendo ambos al suelo, donde el agresor continuó empleando la fuerza hasta apoderarse de un teléfono móvil de alta gama, valorado en unos 1.000 euros, tras lo que huyó a pie.

En este caso, una patrulla de Seguridad Ciudadana del Puesto Principal de Vecindario, al recibir el aviso a través de la central COS, se desplazó de inmediato al lugar donde obtuvieron una descripción precisa del sospechoso y la dirección de su huida.

La coordinación policial, junto con la colaboración del entorno de la víctima, que facilitó la geolocalización del terminal, permitió desplegar un dispositivo de búsqueda, de tal forma que el sospechoso al percatarse de la presencia de la Guardia Civil intentó deshacerse del teléfono y lo arrojó bajo un vehículo estacionado.

Los agentes, tras advertir la maniobra, procedieron a la detención del hombre en el lugar, recuperando el dispositivo sustraído.

Por su parte, la víctima precisó asistencia sanitaria en un centro médico por contusiones en las rodillas y por un cuadro de ansiedad derivado de la violencia del asalto.

Las diligencias instruidas, que recogen tanto el acta de detención como las manifestaciones de testigos y el parte de lesiones, han sido remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Trajana, donde se ha incoado un procedimiento de juicio rápido por estos hechos.