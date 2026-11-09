Arriban 11 cayucos con unos 1.158 migrantes a Canarias durante este fin de semana

Archivo - Los servicios sanitarios atienden a los migrantes llegados en cayuco, en el puerto de La Restinga, en El Hierro, Canarias (recurso) - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de once cayucos y unos 1.158 migrantes han arribado durante este fin de semana a Canarias. En concreto, una de las embarcaciones se trasladó al puerto de Los Cristianos (Tenerife), otra fue localizada en aguas cercanas a Lanzarote y el resto han sido avistadas próximas a El Hierro, según los datos facilitados por Salvamento Marítimo y el Centro Coordinador de Emergencias y de Seguridad del 112 de Canarias, recogidos por Europa Press.

La última en alcanzar las costas canarias ha sido un cayuco rescatado por Salvamento Marítimo a última hora de este domingo, con 75 personas a bordo, en aguas próximas a la isla de Tenerife, y que ha sido trasladada hasta el muelle de Los Cristianos.

Si bien, durante las primeras horas de este domingo, 8 de noviembre, Salvamento Marítimo ha rescatado tres cayucos con unos 286 migrantes a bordo en aguas próximas también a la isla de El Hierro.

En concreto, la salvamar Acrux ha escoltado hasta el puerto de La Estaca un cayuco con más de 100 personas. Previamente el centro de control de Tenerife ha movilizado este domingo a la salvamar Diphda tras avistarse un cayuco a una milla de La Restinga con unas 80 personas de origen subsahariano.

Asimismo la salvamar Acrux ha rescatado otro cayuco con 106 migrantes de origen subsahariano, entre ellos dos mujeres y cuatro menores, que también han desembarcado en el puerto de La Restinga.

Por su parte, durante la jornada del sábado, 7 de noviembre, llegaron al archipiélago unos 797 inmigrantes a bordo de siete embarcaciones, una de ellas a la isla de Lanzarote, en la que iban 133 migrantes, entre ellos 10 mujeres y cinco menores, que fueron trasladados por la guardamar Polimnia hasta el puerto de Arrecife.

Este mismo día, desde el centro de control de Tenerife se ha coordinado la escolta por parte de la patrullera Río Guadiato de la Guardia Civil y de la guardamar Urania de dos embarcaciones que se encontraban a unos 20,3 kilómetros (11 millas náuticas) de La Restinga, en la isla de El Hierro, con 44 personas en uno y 68 migrantes en el otro.

Posteriormente se ha rescatado otras tres embarcaciones con 67 personas una, 106 otra y 164 migrantes la tercera, desembarcando todos ellos en el puerto de La Restinga.

Salvamento Marítimo concluía el sábado con la escolta por parte de la salvamar Diphda de otro cayuco durante la noche, con 215 migrantes, entre ellos 10 mujeres y cuatro menores, cuando se encontraban a 16,6 kilómetros (9 millas náuticas) de La Restinga.