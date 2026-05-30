El artista tinerfeño Lauro Samblás reinterpreta la identidad canaria en una intervención artística con la marca IQOS

Lauro Samblás reinterpreta la identidad canaria en una intervención artística con IQOS - CEDIDO POR IQOS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 30 May. (EUROPA PRESS) -

El artista tinerfeño Lauro Samblás ha reinterpretado los símbolos más icónicos del archipiélago canario desde una mirada contemporánea en una intervención artística efímera realizada en colaboración con la marca IQOS por el Día de Canarias, según ha informado la organización en un comunicado.

De esta manera, la iniciativa, denominada 'IQOS x Lauro Samblás', ha conectado el talento local, el arte y la cultura a través de una obra expuesta en el espacio 'El Patio by IQOS', situado en el municipio de La Laguna (Tenerife).

El creador ha revisitado elementos tradicionales como el sol, el mar, las palmeras o la strelitzia para construir un universo visual que traslada el imaginario canario a un contexto actual y cotidiano.

Al respecto, ha señalado que esta colaboración ha supuesto una oportunidad para "reinterpretar símbolos muy reconocibles de Canarias desde un lenguaje más actual" con el fin de construir una propuesta que conecte con la identidad de las islas y con la forma en que se vive en la actualidad.

Asimismo, Samblás ha apuntado que esta línea creativa la está desarrollando en otros proyectos internacionales donde la tradición convive con una mirada contemporánea.

El proceso creativo se ha desarrollado en directo durante un encuentro que ha combinado arte y gastronomía local en La Laguna y de forma paralela la marca ha programado diferentes actividades en su establecimiento de Gran Canaria, ubicado en el centro comercial Alisios.

Por su parte, el director de marketing SFP de Philip Morris en Canarias, Haruki Hayashi, ha destacado que el archipiélago representa una región clave y "un auténtico caso de éxito" para la compañía IQOS debido a la alta tasa de adopción de estos dispositivos entre los usuarios adultos.

Además, ha explicado que las iniciativas que conectan con el talento, la cultura y la identidad local adquieren un significado especial en este territorio.