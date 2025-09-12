Asamblea7islas pide a Sanidad un protocolo de atención integral para personas sin hogar que van a Urgencias en Canarias

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Asamblea7islas, que representa a los Grupos C, D y E del Servicio Canario de Salud (SCS), que agrupa a 14.000 trabajadores pertenecientes a más de 30 categorías de personal sanitario y no sanitario, ha remitido un escrito a la consejera canaria de Sanidad, Esther Monzón, para solicitar un protocolo de atención integral a las personas sin hogar que acuden a los servicios de urgencias.

El objetivo de tener este protocolo, indican en un comunicado, es el de "garantizar no solo la asistencia sanitaria inmediata, sino también el seguimiento social necesario" tras el alta médica, ya que actualmente "no existe" un marco normativo "claro ni homogéneo" para abordar la atención integral de las personas sin hogar que acuden a las urgencias hospitalarias.

Estas personas, matizan, "muchas veces" acuden en condiciones de "salud crítica y con un alto grado" de vulnerabilidad social, por lo que las urgencias hospitalarias "se han convertido en el último refugio" para personas que no tienen dónde dormir.

Por otro lado, en cuanto a cómo acceder a tratamiento médico, señaló que se les atiende pero luego vuelven a la calle "sin ningún tipo de seguimiento", manifestando que las consecuencias de esta desidia se ha tenido recientemente con el "fallecimiento de varias personas sin hogar en las puertas del servicio de urgencias de un hospital público en Gran Canaria y Tenerife".

Es por ello que inciden en la necesidad de la "implantación urgente" de un protocolo de atención a personas sin hogar en los servicios de urgencias hospitalarias ante el "preocupante aumento" de casos y la "falta de coordinación" entre el sistema sanitario y los servicios sociales municipales.