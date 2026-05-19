Ascav ve "torticero" el uso de judicial de Turismo y niega que se avale el proceso de consulta de la ley vacacional

SANTA CRUZ DE TENERIFE 19 May. (EUROPA PRESS) -

Ascav ha criticado este martes el uso "torticero" que ha hecho la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que en su opinión no "ha avalado" la consulta pública sobre la ley de vivienda vacacional en Canarias.

La patronal de alquiler vacacional detalla en una nota que la sentencia ni siquiera se pronuncia "sobre el desarrollo normal o anormal, ni sobre la existencia o no de irregularidades sobre el proceso de consulta pública", lo que ha ocurrido es que la propia Consejería de Turismo "aportó voluntariamente" los datos de la consulta pública sin necesidad de esperar a la sentencia.

"Ascav ha conseguido en los tribunales lo que le fue negado fuera de ellos, que la Consejería de Turismo le diese traslado de las opiniones que constan en el trámite de consulta pública. Lamentablemente, para ello ha tenido que acudir en auxilio de los tribunales de justicia y ha sido en el proceso judicial donde la Consejería, voluntariamente, ha aportado los datos reclamados", señala.

En esa línea precisa que la sentencia no se pronuncia sobre si el proceso de consulta pública fue correcto o no, simplemente se limita a recoger las afirmaciones de la defensa de la Consejería, sin que con ello se esté avalando por parte del tribunal el modo en que se produjo el trámite de consulta pública.