ASENCO reúne el 17 de octubre a unas 200 personas en Gran Canaria para abordar cómo es la vida después de un trasplante

Presentación del IV Encuentro Regional de Personas Trasplantadas de Canarias - CEDIDO POR LA ORGANIZACIÓN

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Enfermos del Corazón de Canarias (ASENCO) celebrará el 17 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria el IV Encuentro Regional de Personas Trasplantadas de Canarias, que reunirá a unas 200 personas para compartir experiencias sobre cómo es la vida después de un trasplante.

De esta manera, será una jornada de sensibilización, divulgación y convivencia que contará con la participación de personas receptoras, pacientes en lista de espera, familiares, personas cuidadoras, profesionales sanitarios y sociosanitarios, representantes de instituciones y entidades vinculadas a la donación y el trasplante, así como ciudadanía interesada en conocer de cerca esta realidad.

Según ha explicado la organización de este IV Encuentro, habrá relatos en primera persona y diseñado como un espacio abierto de diálogo y participación, este encuentro estrena un formato innovador de mesas coloquio tipo videopodcast, en el que la experiencia personal de las personas trasplantadas tendrá un papel protagonista junto al conocimiento y la experiencia de profesionales especializados.

Entre las 09.00 y las 16.00 horas del 17 de octubre, en el Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas se celebrarán cuatro mesas coloquio, con temas como la experiencia del trasplante, los cuidados después de la operación, la donación de órganos y la importancia de la salud emocional, entre otros.

Con todo, el objetivo de este encuentro es crear un espacio para compartir experiencias, conocimientos y apoyo entre pacientes, familias y profesionales.

UNA REALIDAD CON NOMBRE Y APELLIDOS

Al respecto, el coordinador hospitalario de trasplantes del Hospital Doctor Negrín y portavoz del Colegio de Médicos de Las Palmas, Vicente Peña, ha comentado que los programas de trasplante y de donación en Canarias "tienen una salud envidiable", ya que España "desde hace más de 30 años, y todos y cada uno de esos 30 años ha sido el mejor país del mundo en donación".

En el Hospital Doctor Negrín ya se ha superado el número de trasplantes realizados en 2025, en un nuevo éxito para el programa. Al año, ha señalado, se realizan más de 20 trasplantes de corazón y una cifra similar en trasplantes de pulmón y en relación a los trasplantes de médula ósea la cifra supera los 80, a los que se suman otro tipo como los más de 30 trasplantes hepáticos y sobre los 150 trasplantes renales.

En Canarias también "afortunadamente ya prácticamente tenemos todos los programas de trasplantes de órganos habituales" lo que supone que "se puedan cubrir las necesidades en Canarias" además de un seguimiento y control que les acompaña casi de por vida y que pueden realizar en su entorno, algo que considera crucial para el éxito del procedimiento.

Mientras, expuso que el trasplante cardíaco de Canarias "tiene unos resultados extraordinarios" con "menores tiempos en lista de espera y una mayor supervivencia", con un programa con "una evolución adecuada y favorable" dentro de la Organización Nacional de Trasplantes.

Precisamente el presidente de ASENCO, Antonio Francisco Suárez, fue uno de esos pacientes de trasplante de corazón de Canarias, hace ya casi 20 años, afrontando entonces dificultades para los enfermos ya superadas. "Mi corazón, porque aunque no nací con él ya es mío, cumple 18 años", dijo para recordar que desde que lo recibió en Madrid la situación para los pacientes ha mejorado mucho.

HOY ES POSIBLE RECIBIR EL TRATAMIENTO COMPLETO EN CANARIAS

Mientras él tuvo que esperar por un corazón casi dos años y mantenerse con un presupuesto de apenas 12 euros al día en la capital española, lejos de su familia y su entorno, hoy es posible recibir el tratamiento completo en Canarias.

"Muchos de los problemas que enfrenté yo entonces ya los hemos superado y ese fue el objetivo por el que nació la asociación", afirmó.

El pasado año, Airam Peña acudió a este Encuentro Regional como paciente en lista de espera y hoy, ya trasplantado de corazón, ha explicado lo mucho que le ayudó esta reunión en su proceso. "Me apuntaron en lista de espera en torno a octubre de 2025 y a finales de enero me operaron del trasplante de corazón", ha relatado.

En este sentido, hoy con 24 años ha superado una insuficiencia cardíaca que le detectaron con 22 años en un proceso que en su caso "fue muy rápido".

Se trataba de un defecto congénito que tenía gran impacto en su vida diaria y que hoy ha podido dejar atrás. "Estaba bastante limitado en la actividad física, el ánimo, el cansancio, y ahora hago deporte todos los días, tengo hábitos saludables y sigo con la recuperación para poder incorporarme en un futuro a mi trabajo", comentó.

Finalmente, el director de presidencia del Cabildo de Gran Canaria, Pablo Rodríguez, ha destacado la importancia de esta iniciativa, que la Corporación insular apoya sin lugar a dudas.

"Cada vez que nos vienen entidades como ASENCO a pedir apoyo para eventos como el que hoy presentamos tienen las puertas abiertas, porque a pesar de lo mucho que se ha avanzado hay que seguir trabajando para seguir promocionando y haciéndole ver a la gente que es necesario, que tenemos unos datos muy satisfactorios desde el punto de vista de la sanidad, pero aún así hay que seguir porque la donación de un órgano es un gesto de generosidad absoluta", concluyó.