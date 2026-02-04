Ashotel vuelve a denunciar colas en el control de pasaportes de Tenerife Sur por falta de personal e inoperatividad

Archivo - Colas de turistas en el control de pasaportes en el aeropuerto Tenerife Sur - ASHOTEL - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ashotel ha vuelto a denunciar este miércoles las colas en el control de pasaportes del aeropuerto Tenerife Sur por falta de personal e inoperatividad técnica ante la "combinada inacción" de Aena, responsable de las infraestructuras aeroportuarias, y el Ministerio del Interior, responsable de la dotación de efectivos policiales y equipos.

La patronal sostiene en una nota que esta situación da como resultado un "maltrato permanente y sistemático" a los turistas que tienen que pasar el control de pasaporte en Canarias por ser el primer punto de entrada a Europa desde sus respectivos países de origen.

"Semana tras semana se repiten las imágenes de interminables colas en el aeropuerto de Tenerife Sur por parte de turistas británicos a la espera de ser atendidos para revisar sus pasaportes en sistemas biométricos que no están conectados aún o por parte de agentes policiales que no están o lo están en un número claramente insuficiente para atender las necesidades de un aeropuerto como el de Tenerife Sur", señala.

Esta circunstancia, denunciada en reiteradas ocasiones por Ashotel desde hace más de tres años, contrasta, sin embargo, con la política de tasas de Aena, "no solo las generales sino la última aplicada a las guaguas de transporte discrecional por entrar en la zona de carga de pasajeros, lo que según las empresas del sector puede suponer un sobrecoste de hasta 30.000 euros mensuales por vehículo, y sin ofrecer una solución alternativa de estacionamiento", detalla.

El presidente de Ashotel, Jorge Marichal, se pregunta "qué más debe hacer el sector turístico en Canarias para que Aena y el Ministerio del Interior consideren los aeropuertos de las islas al mismo nivel que los del resto del Estado".

La patronal hotelera advirtió hace años de la posibilidad de este "caos" cuando Reino Unido salió de la Unión Europea y los efectos que finalmente se han producido en los servicios de control de fronteras del aeropuerto tinerfeño desde enero de 2021 y han pasado ya cinco años y la situación se mantiene "igual o peor", por el incremento del número de turistas y usuarios del aeropuerto, denuncia.

Por ello, Ashotel vuelve a instar al delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, a poner "solución urgente" a esta situación ya que el número de agentes de la Policía Nacional destinados al aeropuerto es "claramente insuficiente".

La patronal hotelera considera que esta situación es "inaceptable", más aún teniendo en cuenta que Tenerife Sur es el séptimo de toda la red de Aena, con 13,9 millones de pasajeros y 92.300 operaciones en 2025, según datos del propio ente público.

HERRAMIENTA DE SANCIÓN

Ashotel también le recuerda al Gobierno de Canarias que tiene en sus manos un instrumento para sancionar a Aena y al Ministerio del Interior por afectar negativamente a la imagen turística de Canarias, tal y como se recoge en el artículo 75 de la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias (LOTC), considerada infracción muy grave.

Si como ya ha ocurrido el Gobierno de Canarias no ha dudado en sancionar "duramente" a las empresas eléctricas cuando se han producido ceros energéticos en las islas, "¿por qué ahora que se está afectando al sector que genera directamente el 35% del PIB y el 40% del empleo no se toman medidas contundentes?, ¿por qué esa tibieza de actuación?", se pregunta.

"Probablemente, quienes viven de un salario público no entiendan o no quieran entender que si la puerta de entrada a la isla de Tenerife no funciona, a lo mejor los usuarios cambien de puerta y luego no valdrá lamentarse, porque no habrá ni para lo público ni para lo privado", apunta Marichal, quien recuerda que con los impuestos que paga el sector turístico en Canarias --más de 21.400 millones de euros, según Impactur-- se financia toda la educación, los servicios públicos o más del 80% de la sanidad de Canarias.

Por si fuera poco, critica la patronal, "unida a esta cola para el chequeo de pasaportes se une la cola, que llega en ocasiones a la hora, para coger un taxi en el aeropuerto".

Así, tras "muchos intentos, reuniones y propuestas" al Cabildo de Tenerife desde 2013 para declarar los puertos y aeropuertos de la isla infraestructuras estratégicas de ámbito insular e implantar en ellas un área de prestación conjunta para que todos los taxis de los municipios turísticos y zona metropolitana puedan entrar a recoger clientes en idénticas condiciones, hay un derecho preferente las licencias de los taxis de los municipios donde se ubican.

Al respecto, la patronal hotelera considera que en el caso de Tenerife Sur no tiene sentido que solo los taxis de Granadilla de Abona tengan la competencia en una instalación de interés insular y que los vehículos con licencia de otros municipios, que se desplazan hasta este aeropuerto a dejar pasajeros, tengan que salir vacíos de allí, mientras cientos de personas esperan por un transporte para llegar a sus puntos de alojamiento o residencia.

Ashotel insiste en que debe ser "realmente operativa" la declaración de área sensible de las principales infraestructuras de transporte aéreo y marítimo de la isla, una circunstancia que permita operar en ellas, sin restricciones de ningún tipo, a todas las licencias de taxi que deseen hacerlo, sin una reserva para los vehículos de un municipio en concreto, "como si de un privilegio se tratara, teniendo en cuenta que estas infraestructuras se costean con impuestos de todos los españoles, no solo de quienes residen en esos municipios".