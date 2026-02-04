Asián achaca incumplir la regla de gasto al volcán de La Palma y los menores migrantes y exige su flexibilización

Archivo - La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 4 (EUROPA PRESS)

La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, ha justificado este miércoles el incumplimiento de la regla de gasto en 2024 por los fondos extraordinarios destinados a la reconstrucción de La Palma tras la erupción volcánica y la atención a los menores migrantes no acompañados.

En respuesta a sendas preguntas de la oposición en comisión parlamentaria ha comentado que se trata de "gastos excepcionales", a los que suma la compra de un edificio administrativo y el cumplimiento de sentencias judiciales, por lo que ha vuelto a insistir en la "flexibilización" de la normativa.

"No estamos conformes con destinar parte del crecimiento a la deuda, queremos que se flexibilice, y si usamos la normativa europea, además, hemos cumplido", ha apuntado, al tiempo que ha subrayado que "merece la pena" destinar recursos a la reconstrucción de La Palma y los menores migrantes si no se pone en juego la sostenibilidad financiera de la comunidad autónoma.

La consejera ha lamentado la "confusión inicial" del Ministerio de Hacienda, que primero comunicó que Canarias cumplía, y luego, en noviembre, dijo que no en un segundo informe, y ha insistido en que los gastos extraordinarios "no deberían computarse".

Asimismo, se ha preguntado que "algo pasa" cuando todas las comunidades --salvo Andalucía-- y el Gobierno central han incumplido la regla de gasto debido a que la normativa europea de disciplina fiscal cambió en 2024 y el Gobierno español no ha hecho la trasposición.

Igualmente ha apuntado que el Ejecutivo central no ha presentado su propio Plan Económico Financiero, que "daría mucha luz", y ha reprochado a los socialistas su "incoherencia" por quejarse ahora de que el Gobierno "gasta mucho" y antes que no se usaba el superávit.

Manuel Hernández (PSOE) ha recordado que su grupo ya alertó del incumplimiento, lo mismo que la AIReF, de tal forma que "no era una profecía apocalíptica" sino una "simple lectura de datos" que denota la "improvisación presupuestaria" del Ejecutivo canario.

CINCO PUNTOS

Ha indicado que el Gobierno canario incumplió la regla en hasta cinco puntos y cuestionado "donde se ha ido el gasto" ya que en 2024 se dejaron de invertir más de 1.000 millones de euros.

Hernández se ha apoyado en el último informe de la AIReF que apunta a las "imprecisiones" en las explicaciones y las "medidas insuficientes" para reorientar las cuentas y no duda de que el incumplimiento es una "decisión política" con "consecuencias gravosas para los servicios y la calidad de vida de los canarios".

El diputado ha indicado que "no ha habido rigor" en la gestión y pedido a la consejera "responsabilidad" porque si no "lo acabarán pagando los canarios".

Esther González (NC-BC) ha pronosticado si Asián va a cometer el "mismo error" este año tras la "realidad demoledora" del incumplimiento de la regla de gasto en cinco puntos en 2024, algo que su grupo advirtió cuando el presupuesto se incrementó en más de 1.000 millones.

Ha recordado que la regla de gasto la "impuso" el Gobierno del PP de 2012 y la propia Asián la defendió "con puño de hierro" en el Congreso por lo que ahora "poco serio" pedir que se flexibilice. "Se tiene usted que tragar su propia medicina", le ha espetado.