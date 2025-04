Asián achaca la inejecución presupuestaria a la "incertidumbre" del Estado y la prórroga de los PGE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, ha achacado la inejecución presupuestaria de 2024 a la "incertidumbre" generada por el Gobierno central y la no presentación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), con una prórroga de que no aclaró las entregas a cuenta hasta el mes de septiembre.

En respuesta a una pregunta del Grupo Socialista en la sesión de control del Pleno del Parlamento se ha mostrado dolida porque el diputado Manuel Hernández haya dicho que a Canarias "no se le debe dar más dinero" porque no lo sabe ejecutar por lo que ha reclamado la "unidad suficiente para aparcar determinados problemas" y exigir que lleguen recursos para educación, sanidad y servicios sociales.

Hernández ha hablado de "fracaso anunciado" porque el presupuesto de 2024 tenía "engaños" y "trampas", con un incremento "desequilibrado" que se ha traducido en 1.329 millones de euros.

"Han roto tristemente su propio récord. El Gobierno más caro de la historia de Canarias convertido en el más ineficaz e ineficiente, con el peor grado de ejecución de los últimos 12 años", ha explicado.

Ha comentado que "la incertidumbre siempre ha existido", lo mismo que la regla del gasto que "aprobó como diputada y que podía haber modulado con políticas fiscales justas y progresivas, las contrarias a las que han aplicado".

Hernández ha constatado el "descalabro" económico del Gobierno mientras "busca el enfrentamiento" con el Gobierno central "pidiendo más recursos cuando son incapaces de ejecutar de los que disponen".

En esa línea ha comentado que las operaciones de capital se han ejecutado en 293 millones de euros menos que en el año 2023 lo que deja un superávit de 537 millones cuando se partía en la formulación del presupuesto de un déficit cero.

"O ustedes mintieron o no sabían lo que se traían entre manos y no sé qué es peor", ha espetado a Asián, a quien ha afeado que el Ejecutivo "practique el trilerismo presupuestario" y no tenga una "hoja de ruta que cumpla y que gestione".