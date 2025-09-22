Asián alerta de que Canarias pierde 1.710 millones al computarse el REF en la condonación de deuda a las CCAA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, ha alertado sobre el anteproyecto de la ley orgánica sobre la condonación de deuda a las CCAA de régimen común, ya que la metodología aplicada computa los recursos provenientes del Régimen Económico y Fiscal (REF), lo que supone que Canarias pierda "de un plumazo" 1.710 millones de euros.

Así lo ha dicho este lunes durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde hizo especial hincapié en que se trata de un asunto que preocupa "mucho" al archipiélago, ya que, entiende, podría incluso servir de precedente en la reforma del sistema de financiación autonómica.

"Lo que nos preocupa y mucho es el cómputo de los recursos provenientes del REF en la metodología aplicada anunciada por el Ministerio en el articulado del anteproyecto y, sobre todo, no para esta cuestión en particular, sino porque esto sirva de precedente a la futura reforma del sistema de financiación autonómica", aseveró.

Asián comentó que Canarias presentará las alegaciones generales de todas las CCAA que han cumplido con las reglas fiscales realizará aunque hizo especial hincapié en que lo que realmente preocupa es el aspecto del REF al ser un asunto en el que las islas están "solas".

Al respecto, la consejera ha apuntado que computar el Régimen Económico y Fiscal supone que se hayan quitado "de un plumazo" 1.710 millones de euros a Canarias, puesto que la comunidad autónoma ha cuantificado 1.991 millones desde 2010 a 2022 y en el documento del Gobierno de España aparecen 281 millones, precisamente por haber computado el REF.

También opinó que detrás de esta situación hay "cicatería". "Entre otras cosas --dijo-- por los 1.710 millones que se nos regatea de condonación de deuda por el tema del REF. Es una cantidad relativamente pequeña en los 80.000 millones de reasignación. Yo personalmente creo que ha habido cicatería".

De igual modo, insistió en que se trata de una cantidad pequeña en comparación la deuda de 1,7 billones de euros del Reino de España, recordando que la deuda actual de Canarias es de 6.100 millones de euros y que siempre ha sido de las CCAA con menor deuda del Estado.