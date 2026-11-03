Asián avala el "escudo social" del presupuesto y la oposición ve una Canarias que "no aguanta más" y legislatura perdida

La consejera de Hacienda, Matilde Asián, departe con la presidenta del Grupo Socialista, Nira Fierro, en la comisión parlamentaria de Presupuestos - ÁLEX ROSA (PARLAMENTO DE CANARIAS)

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, ha defendido este martes el "escudo social" incluido en el proyecto de ley de presupuestos mientras que la oposición lo ha tildado de "caduco" y ejemplo de una "legislatura perdida" y de que el archipiélago "no aguanta más".

En el debate de presentación de las cuentas en comisión parlamentaria se ha refugiado en la "incertidumbre" internacional y nacional derivada de la falta de PGE y de las principales magnitudes económicas, más la finalización de los fondos europeos MMR, valorados en casi 500 millones.

Asián ha instado también al Gobierno central para que la Diputación Permanente apruebe la actualización de las entregas a cuenta porque de lo contrario, Canarias pierde 170 millones al mes, lo que supone 2.040 millones en un ejercicio.

En esa línea ha comentado que para el archipiélago es "imposible" cubrir con recursos propios una bajada de fondos del sistema de financiación autonómica y ante las críticas del Grupo Socialista, ha ironizado con que "lo adecuado" parece que es no tener presupuestos, tal y como ha hecho el Gobierno central desde 2023.

El presupuesto canario del próximo año suma un total de 13.209 millones, un 5,7% más que el año anterior (717,7 millones), e incluye 979 millones adicionales para los servicios públicos, con un récord de gasto en el SCS, que por primera vez supera los 5.000 millones.

Así, a Educación, el presupuesto destina 260 millones más, lo que supone un incremento porcentual del 10,2%, el presupuesto para Acción Social aumenta 201,5 millones (24,4%) mientras que el incremento en Justicia y Seguridad es de un 15,2%, es decir, 41,9 millones de euros.

Por su parte, para el acceso a la vivienda, el presupuesto contempla 37,1 millones de euros, es decir, un incremento del 22,8%.

La consejera ha defendido que no se suben los impuestos y en cambio se deflacta el tramo autonómico del IRPF para hacer frente a la inflación "galopante", al tiempo que se mantiene la bonificación extraordinaria y temporal de los combustibles.

Raúl Acosta, portavoz del Grupo Mixto (AHI), ha afirmado que la incertidumbre internacional y estatal "no da un respiro" para elaborar los presupuestos pero ha valorado la deflactación del IRPF y solicitado medidas "estables" para adaptar las políticas a la "idiosincracia" de cada isla.

Melodie Mendoza (ASG) ha resaltado el "compromiso social" del Gobierno y el aumento de la financiación para cabildos y ayuntamientos, lo mismo que la bonificación a los combustibles, la deflactación del IRPF o el IGIC cero en los precios de las residencias universitarias.

No obstante, ha criticado el reparto de inversiones por islas y avanzado que su grupo presentará enmiendas para corregirlo.

Javier Nieto (Vox) ha tildado los presupuestos de "políticos y caducos" porque "no hay cambios esenciales" y en Sanidad, por ejemplo, "solo meten dinero" y no hay mejoría en las listas de espera.

Ha alertado de los "recortes silenciosos" que esconde la bajada de inversión y pedido que se elimine el AIEM porque no ayuda a rebajar el coste de la cesta de la compra.

LAS INVERSIONES CAEN EN 452 MILLONES

Esther González (NC-bc) ha puesto el foco en la caída de las inversiones por valor de 452 millones cuando hay "necesidades urgentes" en las infraestructuras de las islas y censurado la "incapacidad de gestión" del Ejecutivo, con más de 3.400 millones inejecutados en esta legislatura.

Ha reprochado al Gobierno el incumplimiento de su promesa electoral de rebajar el tipo general del IGIC del 7% al 5%, "que sigue durmiendo el sueño de los justos", y de dar "mucho dinero regalado" cuando hay mucha gente "esperando una solución". "Canarias no aguanta más", ha agregado.

Fernando Enseñat (PP) ha valorado que el Ejecutivo cumpla y presente su presupuesto, subrayando que la "prioridad" es proteger y apuntalar los servicios públicos, bajar impuestos y fomentar el desarrollo económico por lo que cree que es "bueno" para los ciudadanos.

José Miguel Barragán, portavoz del Grupo Nacionalista, ha destacado que el presupuesto "refuerza" los servicios públicos en un momento de "prudencia" económica, incidiendo en que "crecer" tiene que servir para "vivir mejor" y proteger a las familias.

Además, ha instado a la consejera a "corregir" el desequilibrio inversor entre islas dado que Lanzarote es la tercera en población y quinta en inversión.

Manuel Hernández (PSOE) ha dicho que los presupuestos son un "nefasto epílogo" de este Gobierno, que ha dirigido una "legislatura perdida" pues ha "desaprovechado" el contexto de crecimiento económico para mejorar la calidad de vida en las islas.

Ha dicho que las cuentas "profundizan las desigualdades" y no combaten la pobreza, presentan una "fiscalidad regresiva" y "brazos caídos" ante la emergencia habitacional de las islas, y pierden inversiones por valor de 452 millones (-21,4%). "Canarias no puede permitirse este rumbo", ha señalado.