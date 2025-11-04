Asián exhibe "cautela" con los presupuestos de 2026 y la oposición los tacha de "tramposos, deprimentes y caducos"

Archivo - La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, ha defendido este martes la "cautela" y "prudencia" de los presupuestos autonómicos de 2026 en el primer cara a cara con la oposición, que los ha tachado de "tramposos, deprimentes y caducos".

Las cuentas suman un total de 12.491,4 millones, un 7% más, lo que supone un total de 813,2 millones más que este año, y se han elaborado en un contexto de "incertidumbre" derivada especialmente de la falta de información del Gobierno central por ausencia de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y las principales magnitudes económicas.

Ha reprochado a la oposición que "parece que hablan de otro proyecto de ley" dado que las cuentas priorizan a las personas y el gasto social, en torno al 80%, al tiempo que ha negado la caída en inversiones, pues se suple con transferencias de capital.

La consejera ha comentado que no han abandonado la idea de rebajar el tipo general del IGIC del 7% al 5% pero esperan que el Gobierno central flexibilice la regla de gasto y se adapte a la normativa europea.

El gasto en personal de la comunidad autónoma canaria se incrementará en un 7,8% en los presupuestos de 2026 (+364,7 millones) hasta alcanzar los 5.064,8 millones y las inversiones bajan un 4% hasta los 1.207,2 millones (-42,3 millones) debido al deslizamiento de anualidades del convenio de carreteras, si bien Asián ha contrapuesto el dato al alza del 9,2% de las operaciones de capital.

Por islas, el gasto aumenta un 9,2% hasta alcanzar los 2.008,5 millones.

El Hierro y La Graciosa son las que más crecen con incrementos del 36,3% y el 25% hasta los 62,7 y 2,5 millones respectivamente, seguidos de Fuerteventura y La Gomera, que se elevan un 16,9% (139,9 millones) y 11% (102,3 millones) respectivamente.

En Lanzarote el gasto consolidado sube un 10,5% y se queda en 114,7 millones y en La Palma, un 9,3% (129,5 millones).

La Consejería de Transición Ecológica y Energía es el departamento que más crece en los presupuestos con un incremento del 44,8% hasta sumar un total de 453,6 millones, seguido de Presidencia, que sube un 18,6% hasta los 159,8 millones debido a que suma la gestión de la estrategia de reto demográfico.

En el lado contrario se sitúa Obras Públicas, Transporte, Movilidad y Vivienda, cuyo presupuesto cae un 14,2% hasta los 361,3 millones

El portavoz del Grupo Mixto, Raúl Acosta (AHI), ha dicho que las cuentas son "valientes", porque incluyen rebajas fiscales para quienes más lo necesitan, entre ellas el descuento de carburantes en las islas no capitalinas, si bien ha pedido "hacer más" en vivienda, uno de los problemas sociales más acuciantes en las islas, aunque se refuercen los fondos.

Melodie Mendoza (ASG) ha admitido lo "complicado" de elaborar el presupuesto aunque ha resaltado que cuenta con el aval de la AiREF, subrayado el "compromiso social" y el incremento de un 15% de los recursos en el área de Vivienda.

Ha valorado las rebajas fiscales del Ejecutivo pero al mismo tiempo ha comentado que su grupo no va a "renunciar" a medidas específicas para las 'islas verdes'.

Javier Nieto (Vox) ha comentado que las cuentas "no van en la dirección adecuada" y ha cuestionado que el Ejecutivo use la incertidumbre como un "parapeto" para no cambiar aspectos estructurales cuando además hay un ciclo de "bonanza económica".

Ha alertado de un "modelo caduco" en Canarias porque aunque hay más gasto público en los servicios públicos "la situación no mejora" debido a una "ineficacia en la gestión".

Asimismo ha criticado el pírrico aumento de un 1,3% para el sector primario de las islas cuando "se cae a cachos".

NC-BC: UNA "FICCIÓN CONTABLE"

Esther González (NC-bc) ha dicho que los presupuestos son "decepcionantes, sin rumbo", una suerte de "ficción contable" que se mantiene porque están "dopados por los fondos europeos", que ha augurado que gran parte serán devueltos "y con intereses".

Ha puesto en duda que se puedan gastar 950 millones antes del 31 de agosto y comentado que el Gobierno lleva dos años de "parálisis" mientras se "aprovecha" del buen ciclo económico en el archipiélago.

Ha insistido en reprochar el "incumplimiento" de la bajada del tipo general del IGIC, en el "fracaso clamoroso" en la política de vivienda y unas "universidades asfixiadas", aparte de una "cifra ridícula" de incremento en el sector primario y la pérdida de 50 millones por la bonificación del impuesto de sucesiones. "Los presupuestos son una oportunidad perdida", ha señalado.

Fernando Enseñat (PP) ha valorado que las cuentas están "centradas en las personas", con un 80% de los gastos, a lo que ayuda también una política de rebajas fiscales que ha valorado en 44 millones.

Igualmente ha negado que las inversiones caigan dado que se compensan con transfarencias de capital.

José Miguel Barragán, portavoz del Grupo Nacionalista, ha indicado que el presupuesto "crece y cuida" desde el rigor, pues está orientado a "quien más lo necesita", y ante las críticas de la oposición, ha dicho que hay "prudencia pero no miedo", aparte de que cuentan con el informe "impecable" de la AIReF.

Además, ha hecho una recomendación a la consejera: "La oposición quiere que no se hable del presupuesto, la quieren meter en la bronca, no haga caso".

Manuel Hernández (PSOE) ha comentado que el presupuesto confirma que el Gobierno carece de "proyecto y de rumbo", pues da "bandazos" con la "excusa" de la incertidumbre.

Por ello ha insistido en que es "tramposo, injusto y manipulador" de la realidad porque no hace "ningún esfuerzo" por redistribuir la riqueza y está lastrado por un "nivel trágico" de la ejecución presupuestaria.

En esa línea ha indicado que las universidades públicas están con "respiración asistida", que se "incumple" la ley canaria de educación y se profundiza en la privatización de la sanidad, con más de 25 millones más para conciertos.