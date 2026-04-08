Asián exige los 1.600 millones de endeudamiento para afrontar la guerra de Irán y el PSOE le afea su decreto "pobre"

Archivo - La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, ha insistido este miércoles en exigir al Gobierno central la flexibilización de las reglas fiscales para poder acudir al endeudamiento por importe de 1.600 millones y aumentar el paquete de medidas para hacer frente a los efectos de la guerra en Oriente Medio.

En respuesta a una pregunta del Grupo Socialista en comisión parlamentaria, que le ha afeado su respuesta "pobre y decepcionante" vía decreto-ley tras 40 días a la espera, ha comentado que si Canarias obtiene esos recursos, se pactaría con todas las fuerzas políticas el diseño de nuevas medidas.

Asián no ha ocultado que en el Ejecutivo están "preocupados" por el impacto de la guerra en el archipiélago y no entiende por qué el Gobierno central se niega a permitir un endeudamiento del 13%, mismo objetivo que tiene el Estado.

Asimismo ha reclamado al Gobierno que actualice las entregas a cuenta porque si no se hace implicaría un pérdida de unos 1.200 millones este año, al tiempo que ha lamentado que el Estado solo aporte 15 millones de euros a Canarias a modo de compensación por los efectos de la guerra para adaptar la rebaja del IVA.

Ha valorado el alto el fuego en Irán tras el "susto" de la jornada de este martes cuando parecía que el conflicto se iba a enconar aún más y entiende que el archipiélago tiene "sobradas razones" para solicitar más fondos dado que el decreto ley estatal ha "olvidado" a las islas.

"El más pintado tiene un borrón. Yo no quiero criticar a nadie porque todos nos confundimos, pero oiga, introducir unas medidas bajando el impuesto sobre hidrocarburos y sobre el IVA y a nosotros dejarnos así, sabiendo que esos impuestos no nos afectan y luego poner una ayuda de 20 céntimos por litro para agricultores y transportistas y en Canarias solo hacerlo a los agricultores y no a los transportistas, e ver qué explicación tiene", le ha espetado al diputado socialista Manuel Hernández.

Este ha reprochado al Gobierno regional que no use el "autogobierno" para aplicar medidas y se refugie en "echar la culpa" al Gobierno central cuando el conflicto bélico "ya se está sintiendo en los bolsillos de la ciudadanía".

"Gobernar requiere anticipación, requiere planificación y requiere acción y ustedes han hecho todo lo contrario", ha comentado, poniendo como ejemplo que "tardaron menos en bajarle los impuestos a los ricos".

Ha comentado que bajar el IGIC al 0% en los combustibles apenas representará un céntimo de ahorro y ha ironizado con que "no se protege a las familias" llevando al 0% el tipo en la mantequilla.

Frente a esto, ha defendido las propuestas de su grupo como prestaciones extraordinarias dirigidas a quienes reciben la renta canaria de ciudadanía, la deducción en el IRPF para combatir el alza de los precios, una línea de avales específica para pymes y autónomos o reforzar las ayudas también para la implantación de las renovables.