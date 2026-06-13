Asistidas 140 personas en el dispositivo sanitario establecido durante la visita del Papa León XIV a Canarias

Personal del SUC movilizado en el dispositivo sanitario durante la visita del Papa León XIV - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo sanitario coordinado por el Servicio de Urgencias Canario, coordinado por el Servicio de Urgencias Canario (SUC), dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, asistió a un total de 140 personas con motivo de la visita del Papa León XIV a las islas de Gran Canaria y Tenerife.

Del total de atenciones, cien tuvieron lugar este viernes en la isla de Tenerife y las cuarenta restantes, este jueves, en Gran Canaria, según ha informado el departamento regional en una nota.

Las patologías más frecuentes han sido las relacionadas con el calor, ansiedad y otros problemas de salud de carácter leve.

Recuerda el Gobierno de Canarias que el dispositivo de seguridad establecido ante la visita del Papa León XIV se trata de un operativo "sin precedentes", diseñado para dar cobertura sanitaria en cinco emplazamientos diferentes de manera casi simultánea, en el que participaron 300 profesionales del SUC, hospitales del Servicio Canario de la Salud, la Gerencia de Atención Primaria, Cruz Roja Española y enfermeras estudiantes del Máster de Urgencias, Emergencias y Críticos de la Universidad Europea de Canarias.

Además, puntualizan, se contó con un centenar de recursos sanitarios entre ambulancias medicalizadas, sanitarizadas y de soporte vital básico, así como vehículos de intervención rápida, de coordinación sanitaria y logística distribuidos por los dispositivos desplegados en los cinco emplazamientos del recorrido.