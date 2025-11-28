Asistidas siete personas tras el incendio de una vivienda en un edificio de once plantas en Gran Canaria

Archivo - Ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) - CEDIDO POR 112 CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de siete personas tuvieron que ser asistidas tras el incendio tuvo lugar pasadas las 20.00 horas de este jueves en un quinto piso de un edificio de once plantas en la Calle Manuel de Falla de Las Palmas de Gran Canaria.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, hasta el lugar acudieron bomberos de la capital, que evacuaron los pisos inferiores y confinaron los superiores para proceder a extinguir las llamas.

Mientras, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) atendió in situ a siete personas, siendo necesario el traslado de un niño de once años al Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias con una intoxicación de carácter leve por inhalación de humo.

Por su parte, agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local aseguraron toda la zona y realizaron las diligencias correspondientes.