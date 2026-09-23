La asociación 'Canarias, 1500 Km de Costa' estrena 12 nuevos vídeo consejos para prevenir el ahogamiento

Sebastián Quintana imparte una charla ante alumnos del CPEIPS San Rafael, en Las Palmas de Gran Canaria - 'CANARIAS, 1500 KM DE COSTA'

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La asociación 'Canarias, 1500 Km de Costa' ha estrenado este martes 12 nuevos vídeo consejos para prevenir el ahogamiento ante 150 estudiantes de la ESO del CPEIPS San Rafael, en Las Palmas de Gran Canaria.

En las dos primeras charlas de concienciación del nuevo curso 2026/27, el experto divulgador y presidente de 'Canarias, 1500 Km de Costa', Sebastián Quintana, ha trasladado la cultura de la seguridad acuática fomentando pautas y nociones básicas sobre cómo prevenir un ahogamiento, según ha informado la organización en nota de prensa.

Los nuevos 12 vídeo consejos se suman a la producción audiovisual de la asociación, compuesta por una treintena de spots que recrean las situaciones de riesgo más comunes a las que se pueden enfrentar cuando se interactúa en los diferentes espacios y entornos acuáticos.

Esta iniciativa de interés público está auspiciada por el Cabildo de Gran Canaria, la Viceconsejería de Actividad Física y Deportes, adscrita a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, así como con la colaboración de la Dirección General de Emergencias de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Ejecutivo regional, las concejalías de Turismo y Ciudad de Mar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y Binter.