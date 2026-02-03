Asociación de Memoria Histórica de Tenerife pide a la Armada que busque restos se represaliados en la fosa de Anaga

Personas desaparecidos en el océano, en Santa Cruz de Tenerife, en 1937 - ASOCIACIÓN DE MEMORIA HISTÓRICA DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife, Mercedes Pérez Schwartz, ha solicitado formalmente al Ministerio de Defensa y al Ministerio de Memoria Democrática la colaboración para la realización de una prospección submarina en la costa sur de Anaga, entre Santa Cruz de Tenerife y San Andrés, con el objetivo de investigar una posible gran fosa común marina utilizada durante la represión franquista, según fuentes históricas.

La propuesta plantea la utilización del buque de salvamento Neptuno y del vehículo submarino no tripulado (ROV) Leopard, ambos de la Armada Española, para llevar a cabo un primer sondeo científico del fondo marino.

La investigación permitiría localizar posibles restos humanos o vestigios materiales --como elementos de vestimenta, casquillos o piedras utilizadas como lastre-- asociados a la conocida como 'ley del saco', práctica represiva documentada en Tenerife desde 1936 que supuso la muerte de un número indeterminado de víctimas, detalla la asociación en una nota.

Según explica, el fondo marino frente a la costa de Anaga fue uno de los principales escenarios de desapariciones forzadas durante los primeros años de la dictadura.

Numerosos testimonios de presos, marineros y fuentes periodísticas de la época describen cómo militantes políticos, sindicalistas y civiles fueron arrojados al océano en sacos, lastrados con piedras, tras ser sacados de prisiones y barcos-prisión fondeados en la bahía de Santa Cruz.

En 2022, una placa conmemorativa fue colocada en el fondo marino como primer gesto simbólico de reconocimiento.

Además, como indica Mercedes Pérez Schwartz, "nos han llegado testimonios referidos a que en 2025, durante prospecciones arqueológicas submarinas realizadas en la zona, se detectaron posibles restos óseos y objetos personales, hallazgos que fueron comunicados a la Guardia Civil y que refuerzan la necesidad de una actuación institucional, que abren la puerta a una posible resolución de estas desapariciones".

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife, con casi dos décadas de trayectoria y miembro de la Comisión Técnica de Memoria Histórica de Canarias, subraya que esta iniciativa se enmarca en la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, que contempla la investigación de desapariciones y la creación del Inventario Estatal de Lugares de Memoria Democrática.

En este sentido, la entidad solicita también la incoación del procedimiento para declarar la Fosa Marina de Anaga como Lugar de Memoria, en reconocimiento a las víctimas y como medida de reparación simbólica para sus familias.

MEDIDA "URGENTE"

Consideran que es una medida que "urgente" para resolver las preocupaciones de tantas familias canarias que nunca supieron con certeza qué fue de sus familiares.

"En 2026 se cumplen 90 años del inicio de estos crímenes y los últimos hijos e hijas de las víctimas están desapareciendo. Esta investigación no solo busca restos, sino verdad, dignidad y memoria", señalan desde la asociación.

Este miércoles, a partir de las 18.00 horas, la asociación celebrará un encuentro de asociados y personas afines a la entidad con el fin de explicar los avances desarrollados en materia de memoria a lo largo de 2025, además de las actividades a desarrollar durante este año, donde la conmemoración del noventa aniversario del inicio de la represión franquista tendrá un papel destacado.

"Con la colaboración de las administraciones públicas y de entidades culturales, vamos a trabajar para reivindicar a las víctimas y a los desaparecidos, además de sensibilizar en los valores de democracia y los respetos por los derechos humanos, una parte central de las leyes de memoria aprobadas por amplia mayoría en las administraciones democráticas", afirma.