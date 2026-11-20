Archivo - Una lancha de Salvamento Marítimo tras el rescate de un cayuco a su llegada al Puerto de la Restinga, a 3 de diciembre de 2024, en El Hierro, Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, Canarias (España). En el cayuco se encontraban 121 personas, entre el - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Asociación de senegaleses DIAPO Tenerife, Awa Diop Pathe Ndiaye, afirma que la emigración senegalesa va a proseguir con fuerza durante las próximas semanas o meses hacia El Hierro pese al parón puntual de los últimos días a raíz de los controles en la costa de la Armada, debido a la falta de expectativas económicas y sociales que hay en el país africano.

"Es llegar o morirse", resume para Europa Press al describir por qué, especialmente entre los jóvenes senegaleses, existe el deseo de subirse al cayuco y abordar la ruta migratoria más letal del planeta, una travesía de entre ocho y diez días que acaba, si la navegación es favorable, en la isla más occidental del archipiélago canario.

En esa línea insiste en que la gente "ya no tiene miedo de morirse" pese a que conocen lo "peligroso" de la ruta y piensan que como "tarde o temprano" las personas mueren, lo mejor es "subir a una patera" e intentar conseguir un "futuro" para su familia.

Awa, radicada en Tenerife desde hace más de 30 años, indica que todos los senegaleses que emigran "buscan una vida mejor, buscan oportunidades de trabajo y futuro un poco más seguro" pero aclara que "no todos salen con el mismo motivo".

Detalla que uno de los principales sectores económicos del país es la pesca artesanal, pero está afectada por la sobrepesca que practica la flota extranjera, lo que dificulta y disminuye las capturas de los pescadores locales, con un impacto directo en la dieta.

No obstante, también "faltan empleos" en muchos otros sectores económicos y hay "falta de oportunidades", hasta el punto de que muchos migrantes que llegan a Canarias "vienen con títulos" formativos y "dicen que no pueden desempeñar su labor dignamente en Senegal".

Aún así, "lo peor", comenta, es la "presión familiar y social" porque quien logra "éxito" y logra ayudar a su familia, envía dinero o reforma la casa de sus padres, se convierte en un "efecto llamada" para el resto.

"Los propios padres empujan a salir a sus hijos para copiar al vecino", indica, poniendo como ejemplo una foto de un joven frente a un edificio iluminado en plena noche o el que se saca una dentro de un centro comercial comprándose unos tenis de marca.

"Estos son efectos llamadas y esto también es una de las principales razones que hace que los jóvenes cojan también la patera", explica.

Aparte de los problemas económicos y sociales, Awa detalla que en Senegal también hay un "problema político" porque al poder llegaron hace dos años "dos supuestos amigos que habían prometido a todos los jóvenes que iban a mejorar las condiciones de vida de todos los senegaleses", pero ahora están "separados y medio peleados", en referencia al presidente Bassirou Diomaye Faye y el depuesto primer ministro Ousmane Sonko.

"LLEVAMOS CASI DOS AÑOS EN QUE TODO ESTÁ PARADO"

"Son las dos primeras instituciones de Senegal --Sonko preside la Asamblea Nacional-- y si hoy las primeras instituciones no se llevan bien, esto frena toda la economía de Senegal. Llevamos casi dos años en que todo está parado en Senegal", afirma.

Por ello entiende que los jóvenes están "hartos ya de estar esperando" desde hace dos años a "algo que le prometieron" y que "no están viendo" y por eso se san esas salidas masivas que, al menos en los últimos días, bloquea la armada senegalesa. "Imagínese si cruzan la frontera, sería peor", reconoce.

Para acabar con la llegada de migrantes de forma irregular no duda de que hay que "agilizar" los visados pues tiene claro que "alguien que paga su billete" de avión y llega a Europa y "no encuentra el futuro que estaba buscando" volverá a su casa "tranquilamente" pero quien llegó "arriesgando su vida y no encuentra lo que busca", siente "vergüenza" por volver y opta por quedarse vagabundeando en las calles.

Awa también lamenta, a raíz de la llegada masiva de senegaleses a El Hierro, que hay una cierta "estigmatización" hacia la comunidad ya asentada en el archipiélago.

"Es una lástima que la gente que está aquí viviendo dignamente se vea involucrada de repente en un proceso de racismo, entre comillas, que nunca había existido entre la comunidad senegalesa y la comunidad canaria, nos avergüenza mucho de que todo esto ocurra", destaca.

En ese sentido, no duda de que especialmente en las redes sociales "se habla mucho" en esa dirección. "La mirada hacia los senegaleses ha cambiado un poquito", comenta.