Aspercan acusa al Gobierno canario de "abandonar" a las personas autistas por los retrasos en las subvenciones

SANTA CRUZ DE TENERIFE 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Asperger-TEA Islas Canarias (Aspercan), que aglutina a 200 personas autistas y sus familias y presta servicios en las islas de Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote, ha acusado este lunes al Gobierno canario de "abandonar" a las personas autistas por los continuos retrasos en lños abonos de ayudas y subvenciones.

"En los últimos años nos estamos viendo asfixiadas por las administraciones públicas autonómicas, insulares y municipales. En lugar de aliarse con nuestro trabajo, promoverlo y favorecerlo, están apostando por dinámicas corrosivas hacia el tercer sector que solo conducen a nuestra extinción y, por consiguiente, al abandono de las personas autistas a las que prestamos apoyos", ha señalado en un comunicado.

En esa línea, la asociación ha detallado que la situación es "insostenible" puesto que Aspercan tiene que "adelantar un dinero que puede llegar o no" y cuando finalmente se abona "la cantidad concedida puede ser menor a la solicitada".

Ha indicado también que la línea de subvención del IRPF "deja de lado" a las asociaciones pequeñas que son las que proporcionan servicios de atención directa, "soluciones y respuestas que la propia Administración no da".

De hecho, ha apuntado que "pese a la importancia de este cometido y de ser receptores de esta ayuda desde 2017, en 2024 el Gobierno de Canarias la niega".

Igualmente, Aspercan ha denunciado que el Servicio Canario de Salud hace uso de la asociación pero "no ofrece soporte" dado que ante el "colapso" de las Unidades de Salud Mental derivan a pacientes al servicio de valoración diagnóstica sin proporcionar el apoyo económico necesario para ello.

"No podemos olvidar el carácter gratuito del sistema público de salud y que el Gobierno de Canarias está poniendo de manifiesto un enorme problema de injusticia social. Si no tienes dinero, no tienes un diagnóstico o soporte terapéutico", ha señalado Israel Betancort, presidente de Aspercan.

La asociación ha expuesto este asunto a la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud e Infancia y Familias, Candelaria Delgado, que se ha comprometido a "compensar" la situación aunque por ahora sin acciones concretas, y al director general de Salud Mental y Adicciones, Fernando Gómez-Pamo Guerra del Río, que ha derivado el caso a la consejera de Sanidad, Esther Monzón, por ahora sin resultado.

Desde Aspercan han insistido en que no se puede "poner en riesgo" la calidad de vida actual y futura de las 200 personas autistas y sus familias.

"Sus vidas no pueden esperar a final de año para ser vividas. Sus vidas son ahora y merecen tener asegurados sus apoyos y, por tanto, sus derechos. No nos vamos a rendir", ha señalado la asociación, que remarca que en breve habrá acciones de protesta y reivindicación en la calle para dar visibilidad a la "precaria situación" que el autismo vive en Canarias.