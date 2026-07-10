Astrid Pérez apela a la "voz de las regiones" para afrontar el "momento decisivo" en el que está inmerso Europa

La presidenta del Parlamento de Canarias y de la CALRE, Astrid Pérez, participa en la reunión de la Coprepa, en Madrid - PARLAMENTO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE/ MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, ha advertido este viernes del momento "decisivo" para Europa, con retos que afectan a la cohesión social, equilibrio territorial, competitividad, transición digital y la seguridad, apelando a la importancia de la "voz de las regiones" para avanzar y afrontar el futuro.

Así se ha pronunciado Pérez al inicio de la reunión del Comité Permanente de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales Europeas (CALRE), que se celebra este viernes en el Senado, y que hablará de la regulación de la IA a nivel interno y de la centralización del presupuesto europeo, entre otras cuestiones.

La también presidenta de la CALRE ha dedicado sus primeras palabras a dar la bienvenida a los nuevos integrantes a este foro y también ha querido tener un recuerdo a las víctimas del incendio forestal de Los Gallardos (Almería).

En este contexto, cree que este foro de parlamentos regionales viene a constatar que Europa "no se construye solo desde los grandes centros de decisión, sino también desde los territorios y desde la voz de las regiones".

Por todo ello, la reunión de la CALRE de este viernes, ha proseguido, sirve para defender la "cooperación" entre asambleas legislativas, el intercambio de "buenas prácticas" y avanzar en los distintos ámbitos de los grupos de trabajo, como el uso de la IA.

USO RESPONSABLE DE LA IA

Por su parte, el presidente del Senado, Pedro Rollán, que ha inaugurado este viernes la reunión de la CALRE, ha ofrecido a estas instituciones la "experiencia" de la Cámara Alta en el uso de la Inteligencia Artificial (IA) y el formato de la Comisión General de las Comunidades Autónomas.

A este respecto, Rollán ha recordado que el Senado dispone de un foro único en el parlamentarismo español, como es la Comisión General de las Comunidades Autónomas, donde pueden participar el Gobierno central, los Ejecutivos regionales y los propios senadores.

"Se debate, se acuerda y se adoptan decisiones y medidas muy pegadas al terreno", ha reivindicado el presidente del Senado.

También ha querido compartir la "experiencia" que está desarollando el Senado en el "uso responsable y eficiente" de la Inteligencia Artificial, ya que la Cámara Alta se convirtió hace unos meses en el primer parlamento de España en aprobar unas directrices de uso.