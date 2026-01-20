Astrid Pérez defiende en la Coprepa el parlamentarismo como "eje esencial" de la democracia

La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez (i), en una jornada de la Coprepa - JESUS HELLIN / STUDIOMEDIA19

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, ha participado este martes en la reunión de la Conferencia de Presidencias de Parlamentos Autonómicos (Coprepa), celebrada en la Universidad de Alcalá de Henares y organizada por la Asamblea de Madrid, en la que ha defendido el parlamentarismo como "eje esencial" del sistema democrático.

Al inicio del encuentro, los representantes de los parlamentos autonómicos guardaron un minuto de silencio en memoria de las personas fallecidas en el accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz, como muestra de respeto y condolencia hacia las víctimas y sus familias.

En el encuentro, Astrid Pérez destacó el valor del parlamentarismo autonómico como pilar esencial del sistema democrático y ha subrayado la importancia de la cooperación interparlamentaria para fortalecer la calidad institucional y la transparencia.

"La Coprepa es un espacio clave para compartir buenas prácticas y avanzar juntos hacia instituciones más eficaces, cercanas y transparentes, es un encuentro para todos los que creemos en un modelo de Estado basado en las autonomías", señaló la presidenta del Parlamento de Canarias.

En la reunión se abordaron, entre otros asuntos, la situación de las iniciativas legislativas autonómicas en tramitación en las Cortes Generales, la relación con el Senado como cámara de representación territorial, el compromiso de las cámaras autonómicas con el proyecto europeo y el impulso de mecanismos comunes de colaboración entre parlamentos.

Asimismo, el Plenario debatió y aprobó la Declaración Institucional de la COPREPA 2026, en la que las presidencias de los parlamentos autonómicos reafirman el valor institucional de estas cámaras como garantes del pluralismo político, el equilibrio de poderes y la rendición de cuentas.

Durante la jornada también se ha procedido a la elección de Visitación Martínez, presidenta de la Asamblea Regional de Murcia, como nueva presidenta de la Coprepa, quien sucede en el cargo a Enrique Ossorio, representante de la Asamblea de Madrid.

La presidenta del Parlamento de Canarias ha valorado el desarrollo del encuentro y destacado la importancia de seguir trabajando desde los parlamentos para dar una mejor respuesta a las demandas de la ciudadanía y fortalecer la democracia desde el ámbito territorial.