Astrid Pérez (PP) subraya que el feminismo no tiene un "único pensamiento" ni un solo color político

ARRECIFE (LANZAROTE), 8 (EUROPA PRESS)

La presidenta del Partido Popular de Lanzarote, Astrid Pérez, se ha sumado a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer subrayando que el feminismo no tiene un "único pensamiento" ni un solo rostro o color político.

En un comunicado remitido este 8 de marzo, la también presidenta del Parlamento de Canarias defendió que la igualdad real entre hombres y mujeres "no pertenece a ningún partido ni a ninguna ideología concreta, sino que es una causa común que debe unir a toda la sociedad".

Pérez insistió en que el avance hacia una igualdad efectiva "no se construye desde la confrontación ni desde la imposición de una visión única del feminismo", sino desde el respeto a la libertad de cada mujer para decidir su propio camino.

"Las mujeres no necesitamos que nadie nos diga cómo debemos pensar o actuar para defender nuestros derechos. La igualdad se fortalece cuando se respeta la pluralidad y la libertad de todas", señaló.

Por su parte, la presidenta insular del PP también puso el foco en la conciliación como uno de los retos que todavía persisten. "Muchas mujeres --afirmó-- siguen viéndose obligadas a elegir entre su desarrollo profesional y la maternidad por falta de alternativas reales. Como sociedad debemos avanzar para que ninguna mujer tenga que renunciar a su proyecto vital".

Aquí, los populares han defendido la necesidad de impulsar políticas que faciliten la conciliación laboral y familiar, mejorar el acceso a recursos de apoyo a las familias y reconocer la maternidad como una aportación esencial para el conjunto de la sociedad, nunca como un obstáculo.

Finalmente, Pérez reiteró el compromiso de su partido con una igualdad real y efectiva que se traduzca en oportunidades, libertad y respeto para todas las mujeres. "El 8 de marzo debe servir para reconocer lo conseguido, pero también para seguir trabajando por una sociedad donde cada mujer pueda avanzar sin barreras y sin que nadie pretenda apropiarse de su voz", concluyó.