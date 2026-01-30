Astrid Pérez propone incorporar una nueva escultura de La Graciosa al vestíbulo del Parlamento

La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, junto a las esculturas de entrada en el hall - ÁLEX ROSA (PARLAMENTO DE CANARIAS)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, ha propuesto a la Mesa de la Cámara la incorporación de una nueva escultura en el vestíbulo del Parlamento con el objetivo de que La Graciosa, reconocida como la octava isla del archipiélago, esté también representada en este espacio institucional.

La entrada principal del Parlamento de Canarias da la bienvenida a los visitantes con una emblemática obra del escultor canario José Abad, fallecido en 2025, que simboliza a las siete islas mediante piedras traídas de cada una de ellas, junto a una de mayor tamaño que representa a Canarias en su conjunto.

Sin embargo, esta creación no incluye a La Graciosa, cuyo reconocimiento oficial como isla se produjo con posterioridad, recoge una nota de la Cámara.

Ante la imposibilidad de que sea el autor original quien realice esta pieza, la presidenta del Parlamento planteó la elección de un nuevo escultor o escultora que lleve a cabo una obra independiente.

El escultor elegido ha sido Paco Curbelo, nacido en Lanzarote en 1956, un reconocido artista cuyas creaciones son un homenaje al movimiento, al viento y al espacio realizadas en piedra, mármol, ónix y otros materiales naturales.

Astrid Pérez ha subrayado que "en ningún caso" se modificará la escultura ya existente, respetando íntegramente el legado artístico de José Abad.

La nueva pieza se ubicará también en el hall del Parlamento, de modo que La Graciosa cuente con su propia representación en igualdad con el resto de las islas.

Como presidenta de la Cámara y como lanzaroteña, Astrid Pérez ha destacado la importancia de que todas las islas del archipiélago estén representadas en la sede de la soberanía popular canaria, del mismo modo que ya ocurre con el himno oficial o con las banderas institucionales.

"La representación de La Graciosa en el Parlamento no es solo una cuestión artística, sino también un acto de justicia institucional y de reconocimiento a la realidad territorial de Canarias", apuntó Astrid Pérez.