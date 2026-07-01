Astrid Pérez recibe a Fatiha El Kamouri en su despedida como cónsul de Marruecos en Canarias

Fatiha El Kamouri, cónsul de Marruecos en Canarias y Astrid Pérez, presidenta del Parlamento de Canarias, en una reunión en la Cámara regional - ÁLEX ROSA (PARLAMENTO DE CANARIAS)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, recibió este miércoles a la cónsul general del Reino de Marruecos en Canarias, Fatiha El Kamouri, con motivo de la finalización de su etapa al frente de la representación consular en el archipiélago, tras cuatro años de servicio fortaleciendo las relaciones institucionales entre Marruecos y Canarias.

Durante el encuentro, Astrid Pérez agradeció la labor desempeñada por El Kamouri durante su mandato y destacó la importancia del diálogo y la cooperación entre ambas instituciones.

Asimismo, le trasladó sus mejores deseos para la nueva etapa profesional que ahora inicia, recoge una nota del Parlamento.

Fatiha El Kamouri, de ascendencia saharaui, llegó a Canarias en 2022 tras haber ejercido durante seis años como cónsul de Marruecos en Bilbao, desarrollando una intensa actividad en el ámbito de las relaciones institucionales y la atención a la comunidad marroquí residente en las islas.