Astrid Pérez reivindica este semana en Italia la financiación y cohesión europea en las regiones

Astrid Pérez, presidenta del Parlamento de Canarias - ÁLEX ROSA (PARLAMENTO DE CANARIAS)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 21 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de Canarias y de la CALRE, Astrid Pérez, participará esta semana en la ciudad italiana de Trento en dos encuentros europeos.

Por un lado, este jueves intervendrá en el Festival de Economía de Trento, y, por otro, ya el viernes, en la reunión del Grupo de Trabajo de la Calre 'Montaña y Zonas de Interior'.

En ambos eventos, Pérez trasladará los principales retos sociales y económicos que afrontan las zonas rurales y de medianías de Canarias, recoge una nota de la Cámara.

La presidenta defenderá la necesidad de que Europa impulse políticas más sensibles a la realidad de territorios alejados y fragmentados como Canarias, reclamando una mayor coordinación entre las instituciones europeas y las regiones, menos burocracia y una financiación más adaptada a las necesidades reales del territorio.

Astrid Pérez pondrá el foco en desafíos como la despoblación, el envejecimiento, la falta de conectividad, el acceso desigual a servicios públicos y la necesidad de generar oportunidades para que jóvenes y familias puedan desarrollar su proyecto de vida en las zonas rurales.

Asimismo, destacará el potencial del medio rural canario ligado a sectores como la agricultura, el turismo sostenible, la innovación y la digitalización, defendiendo una Europa que escuche más a sus territorios y garantice igualdad de oportunidades para las regiones ultraperiféricas.